Ελιζέ: Ευπρόσδεκτο το ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να μιλήσει με τον Μακρόν

Η γαλλική προεδρία έκρινε σήμερα πως είναι «ευπρόσδεκτο» το ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίζεται να είναι «έτοιμος» για διάλογο με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, προσθέτοντας πως θα εξετάσει «εντός των επόμενων ημερών» τους τρόπους που αυτό θα μπορούσε να γίνει.

«Είναι ευπρόσδεκτο που το Κρεμλίνο συμφωνεί δημοσίως με αυτήν την προσέγγιση. Θα εξετάσουμε τις επόμενες ημέρες για τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να προχωρήσουμε», ανέφερε το Ελιζέ.

Εντούτοις, η γαλλική προεδρία υπογράμμισε πως κάθε συζήτηση με τη Μόσχα θα γινόταν «με κάθε διαφάνεια» με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους και ότι στόχος παραμείνει η επίτευξη μιας «σταθερής και διαρκούς ειρήνης» για τους Ουκρανούς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «έτοιμος για διάλογο» με τον Γάλλο ομόλογό του, ο οποίος έκανε ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση την Παρασκευή μετά το πέρας της Συνόδου της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Η εισβολή στην Ουκρανία και η ισχυρογνωμοσύνη του προέδρου Πούτιν έβαλαν τέλος σε κάθε πιθανότητα διαλόγου» τα τελευταία τρία χρόνια, επισήμανε το Ελιζέ.

Όμως, πρόσθεσε: «Από τη στιγμή που η προοπτική μιας εκεχειρίας και μιας ειρηνευτικής διαπραγμάτευσης γίνεται πιο σαφής, καθίσταται εκ νέου χρήσιμο να μιλήσουμε με τον Πούτιν».