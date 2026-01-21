Ελιζέ: Διάψευση των ισχυρισμών Τραμπ για αυξήσεις τιμών φαρμάκων στη Γαλλία

Η προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας με ανάρτηση της στο X διέψευσε κατηγορηματικά την αναφορά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός, ο οποίος είπε ότι κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Εμάνουελ Μακρόν ο τελευταίος πείστηκε να αυξήσει τις τιμές των φαρμάκων στη Γαλλία ούτως ώστε να μειωθούν οι τιμές των φαρμάκων στις ΗΠΑ.

«Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν φέρεται να αύξησε τις τιμές των φαρμάκων. Δεν τις καθορίζει αυτός. Ρυθμίζονται από την Κοινωνική Ασφάλιση. Επιπλέον, έχουν παραμείνει σταθερές. Όποιος έχει πάει ποτέ σε γαλλικό φαρμακείο το γνωρίζει αυτό», αναφέρει η ανάρτηση που δημοσιεύτηκε από το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Η δημοσίευση συνοδεύεται από ένα GIF του προέδρου των ΗΠΑ να μιλάει στο μικρόφωνο και από τη φράση «Fake news», γραμμένη με κίτρινα γράμματα.