Ελβετικές εταιρείες θα κάνουν επενδύσεις ύψους 200 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, σε αντάλλαγμα για τη μείωση των δασμών στο 15%

Οι ελβετικές εταιρείες σχεδιάζουν να κάνουν απευθείας επενδύσεις στις ΗΠΑ, ύψους 200 δισεκ. δολαρίων, μέχρι το 2028, στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με την Ουάσινγκτον ώστε να μειωθούν οι δασμοί από το 39% στο 15%, ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών της Ελβετίας Γκι Παρμελέν.

«Η Ελβετία δεν έκανε παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις (με την Ουάσινγκτον) που θα έθεταν υπό αμφισβήτηση την εθνική κυριαρχία ή την ουδετερότητά της» τόνισε ο υπουργός σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ένα στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών είπε ότι είναι «δύσκολο» να πει από πού θα μπορούσαν να προέλθουν οι επενδύσεις στις ΗΠΑ, πέραν του φαρμακευτικού τομέα. Άλλες μεγάλες εταιρείες, όπως η αεροναυπηγική Pilatus και η σιδηροδρομική εταιρεία Stadler ήδη δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ, εξήγησε.

Σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση, στο πλαίσιο της συμφωνίας η χώρα θα μειώσει τους εισαγωγικούς δασμούς σε μια σειρά αμερικανικών προϊόντων, όπως είναι τα βιομηχανικά είδη, τα ψάρια, τα θαλασσινά και τα «μη ευαίσθητα» αγροτικά προϊόντα.

Με βάση της συμφωνία, η Ελβετία θα προχωρήσει σε αδασμολόγητες εισαγωγές για συγκεκριμένο όγκο επιλεγμένων αμερικανικών προϊόντων: 500 τόνους βοδινού, 1.000 τόνους κρέατος βίσωνα και 1.500 τόνους πουλερικών.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τους δασμούς τους σε αγαθά από την Ελβετία στο 15% από 39% που ίσχυε μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο μιας νέας συμφωνίας-πλαισίου για το εμπόριο, όπως δήλωσε η ελβετική κυβέρνηση την Παρασκευή.

Η ανακοίνωση ακολούθησε τη δήλωση του εκπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμιζον Γκριρ, ότι είχε επιτευχθεί μια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, προσθέτοντας ότι λεπτομέρειες θα ανακοινώνονταν αργότερα την Παρασκευή.

Switzerland and the U.S. have successfully found a solution: U.S. tariffs will be reduced to 15%. Thanks to President Trump @POTUS for the constructive engagement. The meeting @USTradeRep with Amb. J. Greer was productive. Further details will be announced at 4pm. 🇨🇭🤝🇺🇸 — Swiss Federal Government (@SwissGov) November 14, 2025

Ο πρόεδρος της Richemont, Γιόχαν Ρούπερτ, ο οποίος συνάντησε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα ως μέρος αντιπροσωπείας Ελβετών επιχειρηματικών ηγετών, είχε πει νωρίτερα ότι πίστευε πως οι τιμωρητικοί δασμοί που επέβαλε η Ουάσινγκτον ήταν αποτέλεσμα μιας «παρεξήγησης» που θα λυνόταν γρήγορα.

«Οι Ελβετοί και οι Αμερικανοί είναι πάρα πολύ ίδιοι – ανεξάρτητοι, δεν τους αρέσει το μεγάλο κράτος κ.λπ. κ.λπ., οπότε πιστεύω ότι αυτή η παρεξήγηση θα λυθεί αυτή την εβδομάδα», είπε ο Ρούπερτ σε δημοσιογράφους μετά την ανακοίνωση των τελευταίων αποτελεσμάτων της Richemont.

«Νομίζω ότι θα ακούσουμε περισσότερα, από ό,τι έχω καταλάβει, θα ακούσουμε κάτι σήμερα», είπε ο Ρούπερτ.

«Θετικές οι συνομιλίες»

Ο Ελβετός υπουργός Οικονομίας Γκι Παρμελέν επέστρεψε στην πατρίδα την Παρασκευή μετά από συνομιλίες με τον Γκριρ στην Ουάσινγκτον, λέγοντας: «Διευκρινίσαμε σχεδόν τα πάντα».

Ο Παρμελέν αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες των συζητήσεων αλλά είπε ότι θα υπάρξει περαιτέρω επικοινωνία όταν όλα είναι «οριστικά ξεκάθαρα».

Η κυβέρνηση δεν έδωσε νέες λεπτομέρειες την Παρασκευή.

Μια ελβετική πηγή, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε μετά τη συνάντηση της Πέμπτης ότι ουσιαστικά είχε επιτευχθεί συμφωνία.

Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η συνάντηση ήταν «πολύ θετική».

Ο Ρούπερτ της Richemont συνάντησε τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα για να συζητήσουν τον αντίκτυπο των δασμών, μαζί με στελέχη από τις εταιρείες MSC, Rolex, Partners Group PGHN.S, Mercuria και MKS.

Η συνάντηση βοήθησε να «ξεπαγώσουν» οι σχέσεις με την Ουάσινγκτον, ανέφεραν ελβετικά μέσα ενημέρωσης, και ο Τραμπ είπε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι εργαζόταν για μια συμφωνία που θα μείωνε τους δασμούς σε αγαθά από την Ελβετία.

Ο Ρούπερτ είπε ότι μπορεί να χρειαστούν μήνες πριν υπογραφεί μια συμφωνία.

«Εξαρτάται από τον Πρόεδρο Τραμπ, που είναι πολύ απασχολημένος. Η δική μας κατάσταση στην Ελβετία είναι ένα από τα πράγματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί», είπε.

Η ελβετική βιομηχανία ανέφερε την Παρασκευή μια πτώση 14% στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των τριών μηνών έως το τέλος Σεπτεμβρίου, δήλωσε η ένωση της τεχνολογικής βιομηχανίας Swissmem, ενώ οι κατασκευαστές εργαλειομηχανών είδαν τις αποστολές τους να καταρρέουν κατά 43%.

Μια πιθανή μείωση των δασμών στο 15% θα σταθεροποιούσε την ελβετική οικονομία, είπε ο Ρούπερτ, και θα απέτρεπε απώλειες θέσεων εργασίας που προκαλούνται από τον υψηλότερο δασμό.

«Δεν είμαστε μόνο εμείς», πρόσθεσε. «Είναι πιθανό να αποβεί καταστροφικό για ολόκληρη την Ελβετία.»