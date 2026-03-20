Ελβετία: Σταματά την εξαγωγή όπλων προς τις ΗΠΑ επικαλούμενη την ουδετερότητα της χώρας

Η Ελβετία δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν θα εκδώσει άδειες σε εταιρείες για την εξαγωγή όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων στο Ιράν, επικαλούμενη την ουδετερότητα της χώρας.

«Η εξαγωγή πολεμικού υλικού σε χώρες που εμπλέκονται στη διεθνή ένοπλη σύγκρουση με το Ιράν δεν μπορεί να εγκριθεί για όσο διαρκεί η σύγκρουση», ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

«Οι εξαγωγές πολεμικού υλικού στις ΗΠΑ δεν μπορούν προς το παρόν να εγκριθούν», πρόσθεσε.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η ελβετική κυβέρνηση δήλωσε ότι απέρριψε δύο αιτήματα των ΗΠΑ για υπερπτήσεις σε πολεμικές πτήσεις που σχετίζονται με το Ιράν, αλλά επέτρεψε άλλα τρία, επικαλούμενη επίσης τον νόμο περί ουδετερότητας της Ελβετίας.

Μετά την εισβολή στο Ιράκ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ το 2003, η Ελβετία επέβαλε απαγορεύσεις στις πτήσεις πάνω από τον ελβετικό εναέριο χώρο και στις εξαγωγές όπλων σε χώρες που εμπλέκονται στον πόλεμο, αν και αργότερα τις ήρε.

Την Παρασκευή, η κυβέρνηση δήλωσε ότι από τις ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, δεν έχουν εκδοθεί νέες άδειες για εξαγωγές πολεμικού υλικού στις Ηνωμένες Πολιτείες ενώ σημείωσε ότι δεν έχουν χορηγηθεί οριστικές άδειες για εξαγωγή πολεμικού υλικού στο Ισραήλ εδώ και αρκετά χρόνια.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι μια ομάδα εμπειρογνωμόνων θα εξετάζει τακτικά τις εξελίξεις στις εξαγωγές των σχετικών αγαθών προς τις ΗΠΑ και θα αξιολογεί εάν απαιτούνται μέτρα βάσει του νόμου περί ουδετερότητας.