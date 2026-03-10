Ελβετία: Τουλάχιστον έξι νεκροί από φωτιά σε λεωφορείο - Αναφορές για άτομο που αυτοπυρπολήθηκε

Λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες, νωρίτερα σήμερα, στην πόλη Κέρτσερς του καντονιού Φριμπούργκ στη δυτική Ελβετία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον έξι άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και αρκετοί άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με την τοπική αστυνομική διεύθυνση.

JUST IN: Man sets himself on fire on a bus in Kerzers, Switzerland, killing and injuring multiple people. - Blick/FOCUS pic.twitter.com/mC6Uihzo8A — AZ Intel (@AZ_Intel_) March 10, 2026

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 18:25 τοπική ώρα στην Μούρτενστράσε, κεντρική οδό της πόλης αυτής που βρίσκεται δυτικά της Βέρνης.

🚨 A man set himself on fire aboard a bus in kerzers, Switzerland, leaving multiple people injured. pic.twitter.com/TUHZgOALkN — Stall (@Stallupdate) March 10, 2026

Βίντεο που μεταδίδουν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνει το λεωφορείο να έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Blick που επικαλείται αυτόπτη μάρτυρα, ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο λεωφορείο, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν επιβεβαίωσε την πληροφορία αυτή, αλλά είπε πως θα δοθούν απαντήσεις σε συνέντευξη Τύπου εντός των επομένων ωρών.