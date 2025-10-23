Εκτός των Χειμερινών Παραολυμπιακών Αγώνων Ρώσοι και Λευκορώσοι αθλητές

Ρώσοι και Λευκορώσοι αθλητές δεν θα συμμετάσχουν στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες του επόμενου έτους, ούτε καν ως ουδέτεροι αγωνιζόμενοι, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (IPC) ύστερα από διαβούλευση με τις διεθνείς ομοσπονδίες.

Και οι δύο χώρες είχαν αποκλειστεί από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, ωστόσο πρόσφατα ανέκτησαν τα πλήρη δικαιώματα μέλους στη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή, έπειτα από ψηφοφορία των οργανώσεων-μελών που αποφάσισε την άρση των μερικών αποκλεισμών τους. Η Λευκορωσία θεωρείται βασική περιοχή υποστήριξης της ρωσικής εισβολής.

Παρά ταύτα, η διεθνής ομοσπονδία κάθε αθλήματος που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των Παραολυμπιακών Αγώνων είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό της διαδικασίας πρόκρισης και της επιλεξιμότητας των αθλητών.

«Με τον ίδιο τρόπο που η IPC σέβεται πλήρως την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να μην διατηρήσει τους μερικούς αποκλεισμούς των εθνικών παραολυμπιακών επιτροπών Λευκορωσίας και Ρωσίας, σεβόμαστε επίσης πλήρως τις αποφάσεις κάθε διεθνούς ομοσπονδίας για τα αθλήματα που διέπουν», δήλωσε ο πρόεδρος της IPC, Άντριου Πάρσονς.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Σκι και Σνόουμπορντ (FIS) ψήφισε την Τρίτη να μην επιτρέψει τη συμμετοχή Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών ως Ατομικών Ουδέτερων Αθλητών (AIN) στους προκριματικούς αγώνες για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου-Κορτίνα.

Αντίστοιχα, η Διεθνής Ένωση Διάθλου (IBU) επιβεβαίωσε ότι οι ομοσπονδίες διάθλου της Ρωσίας και της Λευκορωσίας παραμένουν αποκλεισμένες από τους αγώνες της, ενώ τον Ιανουάριο η World Curling παρέτεινε τον αποκλεισμό αθλητών και από τις δύο χώρες μέχρι το τέλος της σεζόν 2024–25.

Αυτό σημαίνει ότι καμία από τις δύο χώρες δεν θα μπορέσει να προκριθεί στους Αγώνες. Αν και Ρώσοι και Λευκορώσοι αθλητές μπορούν να συμμετάσχουν σε αγώνες παραολυμπιακού χόκεϊ επί πάγου, δεν συγκαταλέγονται στις ομάδες που θα λάβουν μέρος στο προκριματικό τουρνουά των Παραολυμπιακών Αγώνων του Νοεμβρίου.

Οι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες του Μιλάνου-Κορτίνα 2026 θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 15 Μαρτίου.