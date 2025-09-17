Έκθεση στην Πρεσβεία της Γαλλίας υπενθυμίζει την επίσκεψη του Ζισκάρ Ντ' Εσταίν στην Ελλάδα

Το διάστημα μεταξύ 17 και 21 Σεπτεμβρίου του 1975, ο Πρόεδρος Βαλερί Ζισκάρ Ντ' Εσταίν υπήρξε ο πρώτος αρχηγός Κράτους που επισκέφτηκε την Ελλάδα μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα, έχοντας άλλωστε ήδη στηρίξει τις προσπάθειες του Κωνσταντίνου Καραμανλή προς αυτή την κατεύθυνση. Η επίσκεψή του αποτέλεσε ιδανική ευκαιρία για να χαιρετίσει «την επιστροφή της Δημοκρατίας στον τόπο που τη γέννησε» αλλά και την επιστροφή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Πενήντα χρόνια αργότερα, στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, η Πρεσβεία της Γαλλίας εγκαινίασε μια έκθεση που επαναφέρει στη μνήμη τις σπουδαιότερες στιγμές της επίσκεψης τον Σεπτέμβριο του 1975, με είκοσι φωτογραφίες και βίντεο αρχείου. Μια έκθεση η οποία κατέστη εφικτή χάρη στην πολύτιμη συνδρομή των γαλλικών προεδρικών και διπλωματικών αρχείων, καθώς και των αρχείων της ΕΡΤ και του καναλιού της Βουλής.

Η έκθεση εγκαινιάστηκε παρουσία του κ. Λουί Ζισκάρ Ντ' Εσταίν, υιού του πρώην Προέδρου και διευθυντή του ομώνυμου Ιδρύματος, και του κ. Αχιλλέα Καραμανλή, διευθυντή του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Η Πρέσβειρα της Γαλλία στην Ελλάδα κα. Λοράνς Αουέρ θύμισε πως το ταξίδι αυτό, από το οποίο συμπληρώνονται «ακριβώς 50 χρόνια» στις 17 Σεπτεμβρίου, προέκυψε χάρη στην «ευγνωμοσύνη του Πρωθυπουργού Καραμανλή προς τη Γαλλία, στην οποία έζησε επί δικτατορίας» αλλά και στη «βαθιά και ειλικρινή φιλία» ανάμεσα στους δύο πολιτικούς. Η επίσκεψη σηματοδότησε την «απαρχή της στήριξης της Γαλλίας στην ευρωπαϊκή μοίρα της Ελλάδας» και αποτέλεσε έναν εκ των «θεμέλιων λίθων» της διμερούς μας σχέσης. Πράγματι, «από το 1975, ενισχύεται η ελληνογαλλική συμμαχία και φιλία», με μείζονα στόχο την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρώπη, και αυτή η φιλία καλλιεργείται και παραμένει μοναδική ακόμη σήμερα.

Ο Ζισκάρ Ντ' Εσταίν αναφέρθηκε στο ταξίδι του μέλιτος των γονιών του το 1953, για το οποίο ο πατέρας του διάλεξε την Ελλάδα «αποδεικνύοντας με τον πιο όμορφο τρόπο την ξεχωριστή σχέση του με την ιστορία και τον πολιτισμό της». Αφού θύμισε τη συνδρομή του Προέδρου Ζισκάρ Ντ' Εσταίν στην επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Ελλάδα, υπογράμμισε «μια σημαντική χρονολογία, το 1979, όταν χάρη στην κοινή δράση και το έργο πειθούς των Ζισκάρ Ντ' Εσταίν και Καραμανλή, η Ελλάδα εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα».

Η έκθεση θα παραμείνει εγκατεστημένη στην πρεσβευτική κατοικία, με αφορμή και τις Ευρωπαϊκές Ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς στις 20 Σεπτεμβρίου 2025: οι επισκέπτες που θα εγγραφούν στη σελίδα που είναι διαθέσιμη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Πρεσβείας θα έχουν και αυτοί την ευκαιρία να δουν τις φωτογραφίες από κοντά.