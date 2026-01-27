Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει λάβει πολλές εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που υποδηλώνουν ότι η θέση της ιρανικής κυβέρνησης έχει αποδυναμωθεί σημαντικά, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν τα σχετικά στοιχεία, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι New York Times.

Οι αναφορές επισημαίνουν ότι η ισχύς της κυβέρνησης στο Ιράν βρίσκεται στο πιο αδύναμο σημείο της από την επανάσταση του 1979 και την ανατροπή του σάχη. Οι διαδηλώσεις που ξέσπασαν στα τέλη του προηγούμενου έτους φαίνεται να αιφνιδίασαν τα κυβερνητικά στελέχη, καθώς έφτασαν σε περιοχές που θεωρούνταν παραδοσιακά προπύργια υποστήριξης του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Παρά τη σχετική καταλλαγή των κινητοποιήσεων, η κυβέρνηση παραμένει υπό πίεση, ενώ οι υπηρεσίες πληροφοριών τονίζουν ότι η οικονομία της χώρας αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες.

Οι οικονομικές προκλήσεις πυροδότησαν τις πρώτες διαμαρτυρίες στα τέλη Δεκεμβρίου, οι οποίες επεκτάθηκαν τον Ιανουάριο, αποκαλύπτοντας περιορισμένες δυνατότητες της κυβέρνησης να μετριάσει τα οικονομικά προβλήματα των οικογενειών. Οι αξιωματούχοι κατέφυγαν σε αυστηρή καταστολή, αποξενώνοντας τμήματα του πληθυσμού.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ενίσχυσαν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις στην περιοχή, αν και παραμένει ασαφές ποιες επιλογές εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ. Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε ότι ο Πρόεδρος παρακολουθεί στενά την κατάσταση και ενημερώνεται συνεχώς για τα διεθνή ζητήματα πληροφοριών.

Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει για ενδεχόμενα πλήγματα κατά του Ιράν, εάν η καταστολή των διαδηλώσεων επεκτεινόταν, αλλά οι σύμβουλοί του ήταν διχασμένοι για την αποτελεσματικότητα τέτοιων ενεργειών.

Τελικά, ο πρόεδρος φάνηκε να απομακρύνεται από την ιδέα άμεσης στρατιωτικής δράσης μετά την ακύρωση της εκτέλεσης ενός διαδηλωτή από την ιρανική κυβέρνηση και τις παρεμβάσεις συμμάχων όπως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ωστόσο, η αυξανόμενη προεκλογική εκστρατεία διατηρεί υψηλό το ενδιαφέρον των πιο επιθετικών βοηθών του Τραμπ, που θεωρούν ευκαιρία την αποδυνάμωση της ιρανικής ηγεσίας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln συνοδευόμενο από τρία πολεμικά πλοία στον δυτικό Ινδικό Ωκεανό, ενώ δώδεκα επιπλέον F-15E και συστήματα αεράμυνας Patriot και THAAD έχουν σταλεί για ενίσχυση της περιοχής.

Τα αμερικανικά βομβαρδιστικά μεγάλης εμβέλειας παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι εντείνουν τις διαβουλεύσεις με περιφερειακούς συμμάχους, περιλαμβανομένων Ισραηλινών, Ιρακινών, Σαουδαράβων και Καταριανών αξιωματούχων.