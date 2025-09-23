Έκρηξη στο κέντρο του Όσλο: Προειδοποίηση της αστυνομίας για επιπλέον εκρηκτικά (pics&vid)

Συναγερμός σήμανε στη νορβηγική αστυνομία, η οποία διερευνά έκρηξη στο κέντρο του Όσλο και προειδοποίησε τους πολίτες να μην πλησιάζουν την περιοχή, καθώς πιθανώς να υπάρχουν κι άλλα εκρηκτικά.

Σύμφωνα με το Reuters, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί στο σημείο, το οποίο βρίσκεται κοντά σε πανεπιστημιακό campus και περίπου 500 μέτρα από το βασιλικό παλάτι και την πρεσβεία του Ισραήλ.

Reports of an explosion having rocked Pilestredet in Downtown Oslo, Norway, possibly the result of a thrown hand-grenade. Police have cordoned off the area, with residents being told to stay away from the scene due to possible unexploded ordinance near Parkveien. pic.twitter.com/A29F1eon2m — OSINTdefender (@sentdefender) September 23, 2025

Όπως αναφέρει το tv2.no, έχει συλληφθεί ένας 13χρονος ενώ η αστυνομία πιστεύει πως στο περιστατικό εμπλέκονται δύο άτομα. Η κύρια θεωρία της αστυνομίας είναι ότι στο σημείο εξερράγη χειροβομβίδα. Μια ακόμη χειροβομβίδα βρέθηκε στην περιοχή και οι Αρχές προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη.

Σε μια σπάνια κίνηση, οι αρχές έστειλαν μηνύματα έκτακτης ανάγκης στα κινητά των κατοίκων, ενημερώνοντάς τους για την έκρηξη: «Έχει σημειωθεί έκρηξη στην περιοχή Πιλεστρέντ. Δεδομένου ότι υπάρχει ακόμη εκρηκτικός μηχανισμός, η αστυνομία ζητά από τον κόσμο να μένει μακριά από τα παράθυρα».

#BREAKING



An unexploded grenade is seen in the streets of Oslo, Norway.



An alert has been sent out to residents to stay indoors. pic.twitter.com/ECBbX9VygP — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) September 23, 2025

«Αυτή τη στιγμή δεν εκκενώνουμε την περιοχή», πρόσθεσαν οι αρχές.

Ένοπλοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει τον δρόμο, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότητα και ελικόπτερα της αστυνομίας πετούν πάνω από την περιοχή. Σύμφωνα με την τηλεόραση TV2, η βασική εκτίμηση των αρχών είναι ότι στο σημείο είχε τοποθετηθεί χειροβομβίδα.

Παράλληλα, η κυκλοφορία των τραμ έχει διακοπεί, με εκκενώσεις οχημάτων που βρίσκονταν κοντά στο σημείο της έκρηξης και αναφορές ότι επηρεάστηκε ευρύτερα το δίκτυο τραμ της νορβηγικής πρωτεύουσας. Τοπικά μέσα μεταδίδουν ότι στους κατοίκους στάλθηκαν επείγοντα μηνύματα προειδοποίησης στα κινητά τους, με οδηγίες να μείνουν σε ασφαλή σημεία μακριά από το σημείο της έκρηξης.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ώρες μετά αναφορές για drones κοντά στα αεροδρόμια του Όσλο και της Κοπεγχάγης.



Ακολουθεί βίντεο το οποίο σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ δείχνει μία από τις εκρήξεις: