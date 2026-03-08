Έκρηξη στην αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο - Αναζητούνται οι δράστες

Η αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο χτυπήθηκε από μια δυνατή έκρηξη, προκαλώντας μικρές ζημιές αλλά χωρίς τραυματίες, σε μια επίθεση που ενδέχεται να ήταν σκόπιμη και να συνδέεται με την κρίση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την νορβηγική αστυνομία.

«Είναι φυσικό να το δούμε αυτό στο πλαίσιο της τρέχουσας κατάστασης ασφάλειας και ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μια επίθεση που στοχεύει σκόπιμα την αμερικανική πρεσβεία», δήλωσε ο Frode Larsen, επικεφαλής της μονάδας έρευνας της αστυνομίας του Όσλο, σε συνέντευξη Τύπου.

Δεν έχουν εντοπιστεί ύποπτοι μέχρι στιγμής, αλλά η αστυνομία αναζητά έναν ή περισσότερους δράστες και συνεργάζεται στενά με την πρεσβεία, δήλωσε ο Λάρσεν.

«Μία από τις υποθέσεις μας είναι ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, αλλά εξετάζουμε και άλλες πιθανότητες», δήλωσε αργότερα ο Λάρσεν στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NRK.

Η έκρηξη στο συγκρότημα της πρεσβείας στο δυτικό Όσλο σημειώθηκε στις 1 π.μ. (0000 GMT), προκαλώντας πυκνό καπνό στο δρόμο μπροστά από την είσοδο του προξενικού τμήματος, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

«Έχουμε ενημερωθεί για το περιστατικό στην αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο της Νορβηγίας και διεξάγουμε έρευνα», δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ευχαριστώντας τις νορβηγικές αρχές για τη συνδρομή τους στην έρευνα.

Το υπουργείο δεν έχει να ανακοινώσει τίποτα περαιτέρω προς το παρόν, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η νορβηγική κυβέρνηση ήρθε σε επαφή με αξιωματούχους της αμερικανικής πρεσβείας για να μεταφέρει ότι πρόκειται για «μια απαράδεκτη πράξη που αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Espen Barth Eide σε ανακοίνωσή του.

«Η ασφάλεια των διπλωματικών αποστολών είναι πολύ σημαντική για εμάς», πρόσθεσε.