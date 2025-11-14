Έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα στο Κασμίρ της Ινδίας: Φόβος για θύματα

Έκρηξη σημειώθηκε την Παρασκευή σε αστυνομικό τμήμα στην πόλη Σριναγκάρ στο Κασμίρ της Ινδίας, καταστρέφοντας το συγκρότημα του αστυνομικού τμήματος Nowgam. Πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στο σημείο, σύμφωνα με τοπική αστυνομική πηγή κατά την οποία ότι υπάρχει φόβος για θύματα.
Τα ινδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης έκρηξη στο αστυνομικό τμήμα, με εικόνες από την πυρκαγιά που μαίνεται.
Major explosion at the Nowgam Police Station of Srinagar in Jammu and Kashmir, India.
Reports of a massive blast in Nowgam Police Station.
A Massive Explosion sound was heard near Rawalpora, Srinagar airport, Jammu, Kashmir.
Multiple reports of shattering.
Η αιτία της έκρηξης δεν είναι ακόμη σαφής. Η έκρηξη σημειώθηκε τέσσερις ημέρες έπειτα από μια θανατηφόρα έκρηξη αυτοκινήτου στη Δελχί, την πρωτεύουσα της Ινδίας, την οποία η κυβέρνηση χαρακτήρισε τρομοκρατική ενέργεια.
Multiple casualties reported after the major explosion at the Nowgam Police Station of Srinagar in Jammu and Kashmir, India
