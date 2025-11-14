Έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα στο Κασμίρ της Ινδίας: Φόβος για θύματα

14/11/2025 • 21:28
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Έκρηξη σημειώθηκε την Παρασκευή σε αστυνομικό τμήμα στην πόλη Σριναγκάρ στο Κασμίρ της Ινδίας, καταστρέφοντας το συγκρότημα του αστυνομικού τμήματος Nowgam. Πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στο σημείο, σύμφωνα με τοπική αστυνομική πηγή κατά την οποία ότι υπάρχει φόβος για θύματα.

Τα ινδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης έκρηξη στο αστυνομικό τμήμα, με εικόνες από την πυρκαγιά που μαίνεται.

 

Η αιτία της έκρηξης δεν είναι ακόμη σαφής. Η έκρηξη σημειώθηκε τέσσερις ημέρες έπειτα από μια θανατηφόρα έκρηξη αυτοκινήτου στη Δελχί, την πρωτεύουσα της Ινδίας, την οποία η κυβέρνηση χαρακτήρισε τρομοκρατική ενέργεια.

 

