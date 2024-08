Έκρηξη κοντά σε φορτηγό πλοίο ενώ έπλεε στα ανοιχτά του Άντεν - Ασφαλές το πλήρωμα

Έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε φορτηγό πλοίο ενώ έπλεε σε απόσταση περίπου 170 ναυτικών μιλίων ανατολικά του κόλπου του Άντεν της Υεμένης, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο (3/8) η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO.

«Μια ένοπλη ομάδα ασφαλείας παρατήρησε μια μικρή έκρηξη κοντά στο πλοίο» ανέφερε η UKMTO, επικαλούμενη πληροφορίες από το φορτηγό μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων MV Groton, προσθέτοντας ότι δεν σημειώθηκαν ζημιές και όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

UK Maritime Safety Agency:



An explosion occurred near a ship in the east of Yemen's Aden city.



The Houthis targeted the MV Groton ship.



