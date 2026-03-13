Εκρήξεις στο Τελ Αβίβ, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στο Τελ Αβίβ, όπου ήχησαν οι σειρήνες συναγερμού, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, αφού ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν μέχρι την Ιερουσαλήμ, που απέχει περίπου 50 χιλιόμετρα. Δημοσιογράφοι είδαν μαύρο καπνό να υψώνεται από δύο σημεία, στην πόλη του Τελ Αβίβ. Πλάνα του AFP δείχνουν μια αποθήκη να φλέγεται στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου.

Η υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, το ισραηλινό ισοδύναμο του Ερυθρού Σταυρού, ανακοίνωσε ότι έκανε έρευνες, χωρίς να βρει κανέναν τραυματία, στα τρία σημεία για τα οποία έλαβε ειδοποιήσεις για βοήθεια αφού σήμανε ο συναγερμός.

Λίγο αργότερα, ο στρατός έκανε λόγο για δεύτερη ομοβροντία ιρανικών πυραύλων, προσθέτοντας ότι η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε για να τους αναχαιτίσει.

Στο Ρισόν ΛεΖιόν, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, από την πτώση συντριμμιών δημιουργήθηκε ένας κρατήρας σε έναν δρόμο. Ένα αυτοκίνητο καλύφθηκε με χώματα και κάτοικοι βγήκαν με τις πιτζάμες για να δουν τι συνέβη.

Σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων, στο Σοχάμ, πυροσβέστες προσπαθούσαν να σβήσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα σπίτι. Ένας Αμερικανός εθελοντής πυροσβέστης που βρισκόταν στο σημείο, ο Τζόναθαν Σάκσικ, είπε ότι «χρειάστηκε να απομακρυνθούν οικογένειες», όμως όλοι οι ένοικοι είναι σώοι.

Από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ 12 άνθρωποι.