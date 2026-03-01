Εκρήξεις στο κτίριο της ιρανικής τηλεόρασης - Διακόπηκε η μετάδοση

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε σήμερα το βράδυ ότι έγινε στόχος πληγμάτων, έπειτα από μια σειρά ισχυρών εκρήξεων που συγκλόνισαν την Τεχεράνη, και η μετάδοσή της διακόπηκε.

Τμήματα των κεντρικών γραφείων της εθνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης του Ιράν επλήγησαν σήμερα σε αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα, μετέδωσε λίγο νωρίτερα το κρατικό μέσο ενημέρωσης, προσθέτοντας ωστόσο ότι η μετάδοσή του συνεχιζόταν κανονικά.

«Η τεχνική ομάδα αξιολογεί τις ζημιές», είχε δηλώσει ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας, του οποίου η έδρα στην Τεχεράνη είχε ήδη αποτελέσει στόχο από το Ισραήλ τον Ιούνιο κατά τη διάρκεια του πολέμου που διήρκησε 12 ημέρες.