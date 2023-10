IDF: Νέα χερσαία επίθεση στη Γάζα - Οι περιορισμένες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν

Ο στρατός του Ισραήλ θα συνεχίσει τη νύχτα τις περιορισμένες χερσαίες επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, σε συνέχεια της επί ωρών επιχείρησης δυνάμεων πεζικού και αρμάτων μάχης, χθες, πάνω από τον συνοριακό φράχτη για να επιτεθούν σε θέσεις και μέλη της Χαμάς. Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) Ντάνιελ Χαγκάρι, υπογραμμίζοντας ότι «οι επιδρομές θα πραγματοποιηθούν και απόψε, και θα συνεχιστούν ακόμη πιο δυναμικά τις επόμενες ημέρες», όπως αναφερουν οι Times of Israel.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν να πραγματοποιούν «μαζικές επιδρομές» στη Λωρίδα της Γάζας, «από αέρος και θαλάσσης», εστιάζοντας στη θανάτωση ανώτερων μελών της Χαμάς και όσων συμμετείχαν στις σφαγές της 7ης Οκτωβρίου.

«Όλοι οι μαχητές της Χαμάς είναι καταδικασμένοι», διεμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, λίγες ώρες μετά την χθεσινοβραδινή στοχευμένη χερσαία επιδρομή στη Γάζα, με περίπου 1.000 στρατιώτες και τεθωρακισμένα οχήματα.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ έχει πλήξει 250 στόχους σε μία ημέρα και σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έχουν χάσει τη ζωή τους 750 άνθρωποι, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στη Γάζα στους 6.500 από το ξεκίνημα του πολέμου.

Το Ισραήλ θα κερδίσει τον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, και θα επιστρέψει στα σπίτια τους, τους περισσότερους από 200 ομήρους που κρατά η τρομοκρατική ομάδα. Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γ. Γκάλαντ, διευκρινίζοντας ότι η προγραμματισμένη χερσαία επίθεση θα πραγματοποιηθεί σύντομα, «όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες». Τόνισε ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει να ανοίξει άλλο μέτωπο, καθότι ο πόλεμος στρέφεται αποκλειστικά εναντίον της Χαμάς.

«Διεξάγουμε πόλεμο κατά της Χαμάς στο νότιο μέτωπο, ενώ είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο στον βορρά, όπου η Χεζμπολάχ υφίσταται μεγάλες απώλειες. Ωστόσο, δεν επιδιώκουμε την εξάπλωση του πολέμου», είπε ο Γκάλαντ σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο σύγκρουσης του Ισραήλ με το Ιράν, αναφέρει το Reuters.

«Αυτός είναι ένας πόλεμος για το σπίτι μας και θα τον κερδίσουμε. Είναι εμείς ή αυτοί. Βρισκόμαστε σε καθοριστικές στιγμές. Αυτός είναι ένας πόλεμος εναντίον μικρών παιδιών, γυναικών και επιζώντων του Ολοκαυτώματος. Θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο» διεμήνυσε ο Ισραηλινός υπουργός, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Είδα στρατιώτες να πέφτουν στη μάχη, και διοικητές μεραρχιών να ηγούνται των μαχών», δήλωσε ο Γκάλαντ, αναφερόμενος στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και τις μάχες με τη Χαμάς τις επόμενες ημέρες. «Θα έρθουν και επιπλέον στάδια στον πόλεμο, τα προετοιμάζουμε και θα τα πραγματοποιήσουμε. Είμαι αποφασισμένος να μας φέρω τη νίκη», επισήμανε.

Ο Γκάλαντ ξεκαθάρισε ότι η προγραμματισμένη χερσαία επίθεση θα πραγματοποιηθεί σύντομα, «όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Το Ισραήλ χτυπά στόχους της Χαμάς «από τον αέρα, τη γη και τη θάλασσα. Χτυπά αποθήκες, σήραγγες και φυλάκια».

«Ο πόλεμος είναι ακριβής, θανατηφόρος και ισχυρός. Ξέρω ότι είναι καθήκον μας να κερδίσουμε τον πόλεμο. Είναι καθήκον μου ως υπουργός Άμυνας να ηγούμαι ώστε να κερδίσουμε τις μάχες και οι πολίτες να μπορούν να ζήσουν εδώ ειρηνικά», προσέθεσε.

Τον αναπληρωτή επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Χαμάς, Σάντι Μπαρούντ, σκότωσε σε αεροπορική επιδρομή ο ισραηλινός στρατός, όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Ο Μπαρούντ, αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, συμμετείχε στον σχεδιασμό των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.

