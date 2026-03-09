Εκπρ. ΥΠΕΞ Ιράν: Δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε για κατάπαυση του πυρός

Ο Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι προς το παρόν δεν υπάρχει περιθώριο για συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός.

Όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις, «δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε για τίποτα άλλο παρά για άμυνα και αντίποινα εναντίον εχθρών», δήλωσε όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα κατάπαυσης του πυρός.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι Ιρανοί ηγέτες «τηλεφωνούσαν» και ρωτούσαν «πώς να κάνουν μια συμφωνία», αλλά είπε ότι τους είπε ότι ήταν πολύ αργά, ενώ αργότερα είπε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο σε περίπτωση «άνευ όρων παράδοσης» του Ιράν.

Το Ιράν αρνείται τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Το Ιράν απαντά στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις με αντίποινα σε όλη την περιοχή.

Ωστόσο, ο Μπαγκαεΐ αρνήθηκε σήμερα ότι οι επιθέσεις στο Αζερμπαϊτζάν, την Τουρκία και την Κύπρο πραγματοποιήθηκαν από τον στρατό του Ιράν από ιρανικό έδαφος.