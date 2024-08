Εκλογές στις ΗΠΑ: Στις 10 Σεπτεμβρίου το πρώτο ντιμπέιτ Τραμπ - Χάρις στο ABC News

Στις 10 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο ντιμπέιτ μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Κάμαλα Χάρις εν όψει των εκλογών στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, το οποίο και θα φιλοξενήσει το ABC News.



Το αμερικανικό δίκτυο επιβεβαίωσε την αναμέτρηση σε ανάρτηση στο X, αφού ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα ήταν ανοιχτός και σε άλλες συζητήσεις με την Κάμαλα Χάρις πριν από τις εκλογές.

US Republican presidential nominee Donald Trump and Democratic rival Kamala Harris will debate on September 10 on America's ABC News, the network has confirmed. https://t.co/Vkjf1OYoqh