Εκλογές στην Τουρκία: Συγχαρητήρια των προέδρων Αζερμπαϊτζάν και Ουζμπεκιστάν στον Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, άρχισε να δέχεται συγχαρητήρια μηνύματα ξένων ηγετών για τη νίκη του στις βουλευτικές και τις προεδρικές εκλογές εν όψει β' γύρου.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του γραφείο Τύπου της τουρκικής προεδρίας στο Twitter, «ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ και ο πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν Σαβκάτ Μιρζιγιόγεφ τηλεφώνησαν στον πρόεδρο Ερντογάν για να τον συγχαρούν για την εκλογική του νίκη.»

