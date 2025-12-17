Εκλογές στην Ονδούρα: Οκτώ τραυματίες στη διάλυση διαδηλωτών που απαιτούσαν να ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα

Στους οκτώ ανέρχονται οι άνθρωποι που τραυματίστηκαν όταν αστυνομικοί διέλυσαν στην πρωτεύουσα της Ονδούρας, την Τεγκουσιγκάλπα, διαδηλωτές προσκείμενους σε παράταξη της αριστεράς, που απαιτούσαν να ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών της 30ής Νοεμβρίου, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Τρίτη.

Δύο και πλέον εβδομάδες μετά την ψηφοφορία, οι πολίτες της Ονδούρας συνεχίζουν να μη γνωρίζουν ποιος είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών, ούτε ποιοι θα καταλάβουν άλλα αξιώματα, όπως αυτό του δημάρχου της πρωτεύουσας.

Η πρόεδρος της χώρας, Σιομάρα Κάστρο, καταδίκασε χθες την αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία απομακρύνθηκαν βιαίως διαδηλωτές που ανήκουν στο κόμμα της, το LIBRE, κι είχαν στήσει σκηνή μπροστά στο κτίριο του εθνικού εκλογικού συμβουλίου (CNE, η εφορευτική επιτροπή).

Με βάση τα πιο πρόσφατα, όχι ακόμη τελικά αποτελέσματα, ο υποψήφιος της δεξιάς Νάσρι Ασφούρα, υπέρ του οποίου τάχθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε βραχύ προβάδισμα έναντι άλλου υποψήφιου της δεξιάς για τη διαδοχή της κ. Κάστρο, του Σαλβαδόρ Νασράλα.

«Η δική μου κυβέρνηση δεν καταστέλλει τον λαό», είπε η κ. Κάστρο σε τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο απερχόμενος δήμαρχος στην Τεγκουσιγκάλπα, ο Χόρχε Αλδάνα έκανε λόγο στο Γαλλικό Πρακτορείο για οκτώ τραυματίες.

«Είναι καλά», τόνισε ο δήμαρχος, που διεκδίκησε την επανεκλογή του, προσθέτοντας πως «αυτοί (σ.σ. οι αστυνομικοί) εισέβαλαν στη σκηνή και μας μεταχειρίστηκαν σαν να ήμασταν εγκληματίες».

Η πρόεδρος διέταξε τους επικεφαλής των δυνάμεων ασφαλείας να αποπέμψουν τους αστυνομικούς οι οποίοι, όπως τόνισε, έδρασαν χωρίς να έχουν λάβει διαταγές ανωτέρων τους.

Οπτικό υλικό που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει άνδρα με αίματα στο πρόσωπο, σκηνή, στρώματα και άλλα αντικείμενα σκορπισμένα στο έδαφος.

Οι διαδηλωτές είχαν πάει να υποστηρίξουν τον κ. Αλδάνα, που ήταν μπροστά, αλλά με μόλις 400 ψήφους διαφορά, από τον δεξιό Χουάν Διέγο Σελάγια.

Η μετεκλογική αβεβαιότητα παρατείνεται καθώς ο κ. Ασφούρα προηγείται με λιγότερες από δυο εκατοστιαίες μονάδες του κ. Νασράλα, που κατήγγειλε «κλοπή».