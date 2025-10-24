Εκλογές στην Ιρλανδία: Στις κάλπες οι ψηφοφόροι για την εκλογή προέδρου

Οι Ιρλανδοί προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για να εκλέξουν πρόεδρο, ένα αξίωμα κυρίως τιμητικό χωρίς ουσιαστικές εξουσίες, σε μία ψηφοφορία όπου η αριστερή υποψήφια, Κάθριν Κόνολι θεωρείται φαβορί, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις απέναντι στην κεντρώα Χέδερ Χάμφρις.

Μία από τις δύο γυναίκες θα διαδεχθεί τον Μάιλ Χίγκινς, 84 ετών, ο οποίος υπηρέτησε για δύο θητείες, από το 2011.

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 07:00 τοπική ώρα (09:00 ώρα Ελλάδας). Τα αποτελέσματα αναμένονται αύριο, Σάββατο, το βράδυ.

Η 68χρονη Κάθριν Κόνολι, που προηγείται με μεγάλη διαφορά στις δημοσκοπήσεις, είναι ανεξάρτητη αριστερή βουλευτής που υποστηρίζεται από τα κυριότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων οι Πράσινοι και το εθνικιστικό Σιν Φέιν, άλλοτε πολιτική βιτρίνα του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού (IRA).

Πρώην δικηγόρος, επικριτική απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες, τάσσεται κατά της αύξησης των στρατιωτικών δαπανών και υπέρ της στρατιωτικής ουδετερότητας της χώρας.

Mάλιστα, εξήγησε στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ότι θέλει να είναι «πρόεδρος όλων των πολιτών, ιδιαίτερα εκείνων που μένουν συχνά αποκλεισμένοι και χωρίς φωνή».

Μιλάει με άνεση τα γαελικά.

Η άλλη υποψήφια, η Χέδερ Χάμφρις, είναι μέλος του κεντροδεξιού κόμματος Φίνε Γκάελ, ενός πυλώνα του κυβερνητικού συνασπισμού. Προερχόμενη από την προτεσταντική μειονότητα της Ιρλανδίας, παρουσιάστηκε, καθ΄όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ως ένα πρόσωπο που ενώνει.

Ο αριθμός των υποψηφίων σε αυτές τις εκλογές είναι ο μικρότερος από το 1990, τροφοδοτώντας τους φόβους για χαμηλή συμμετοχή.

Ένας τρίτος υποψήφιος, ο Τζιμ Γκάβιν, που εκπροσωπεί το κεντρώο κόμμα Φιάνα Φέιλ, κύριο σύμμαχο του Φίνε Γκάελ στον κυβερνητικό συνασπισμό, ανακοίνωσε την αποχώρησή του στις αρχές Οκτωβρίου.

Μεταξύ των άλλων υποψηφίων είναι ο σταρ των πολεμικών τεχνών (MMA), Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, ο μουσικός και φιλάνθρωπος Μπομπ Γκέλντοφ, καθώς και ο Ιρλανδοαμερικανός χορευτής, Μάικλ Φλάτλεϊ.