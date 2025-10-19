Εκλογές στα Κατεχόμενα: Με το βλέμμα στο Κυπριακό

Οι ψηφοφόροι στα Κατεχόμενα προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τις «προεδρικές εκλογές», οι οποίες θεωρούνται ως ένα είδους «τεστ» για το αν μπορούν να αναβιώσουν οι συνομιλίες για το Κυπριακό.

Ο νυν ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Ερσίν Τατάρ, ο οποίος υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών, αντιμετωπίζει τον κύριο κεντροαριστερό αντίπαλό του, Τουφάν Ερχουμάν, ο οποίος τάσσεται υπέρ της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για μια ομοσπονδιακή λύση.

Η θέση του Τατάρ για μια συμφωνία δύο κρατών έχει απορριφθεί από τους Ελληνοκύπριους, ενώ οι ειρηνευτικές συνομιλίες βρίσκονται σε αδιέξοδο από το 2017.

Οι υποψήφιοι είναι επτά, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κούρσα θα κριθεί μεταξύ Τατάρ και Ερχουμάν, με δεύτερο γύρο στις 26 Οκτωβρίου αν δεν υπάρξει νικητής με απόλυτη πλειοψηφία.

Τα αποτελέσματα να αναμένονται αργά την Κυριακή.