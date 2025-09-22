Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε αφού θεάθηκαν να πετούν στην περιοχή δύο ή τρία «μεγάλα» μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε η αστυνομία της Δανίας.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar που παρακολουθεί τις αερομεταφορές, όλες οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις έχουν διακοπεί από τις 20.26, τοπική ώρα.

All take-offs and landings at Copenhagen Airport have been suspended since 20:26 local time due to drone reports. So far, at least 11 flights have been diverted to other airports. pic.twitter.com/ykRnxwmmKO — Flightradar24 (@flightradar24) September 22, 2025

Τουλάχιστον 11 πτήσεις έχουν κατευθυνθεί σε άλλα αεροδρόμια.

Σημειώνεται ότι, το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Σουηδία.

Μάλιστα, εκπρόσωπος του αεροδρομίου Κοπεγχάγης δήλωσε ότι «καμία απογείωση ή προσγείωση δεν επιτρέπεται. Οι πτήσεις εκτρέπονται σε άλλα αεροδρόμια».

Πρόσθεσε δε ότι «η αστυνομία διερευνά το ζήτημα», ενώ σημείωσε ότι «δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα επαναλειτουργήσει».