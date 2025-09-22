Έκλεισε το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης λόγω παρουσίας drones στον εναέριο χώρο
Shutterstock
Shutterstock
Reuters

Έκλεισε το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης λόγω παρουσίας drones στον εναέριο χώρο

22/09/2025 • 22:35 / Τελευταία Ενημέρωση: 23:27
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
22/09/2025 • 22:35 / Τελευταία Ενημέρωση: 23:27
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε αφού θεάθηκαν να πετούν στην περιοχή δύο ή τρία «μεγάλα» μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε η αστυνομία της Δανίας.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar που παρακολουθεί τις αερομεταφορές, όλες οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις έχουν διακοπεί από τις 20.26, τοπική ώρα.

Τουλάχιστον 11 πτήσεις έχουν κατευθυνθεί σε άλλα αεροδρόμια.

Σημειώνεται ότι, το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Σουηδία. 

Μάλιστα, εκπρόσωπος του αεροδρομίου Κοπεγχάγης δήλωσε ότι «καμία απογείωση ή προσγείωση δεν επιτρέπεται. Οι πτήσεις εκτρέπονται σε άλλα αεροδρόμια».

Πρόσθεσε δε ότι «η αστυνομία διερευνά το ζήτημα», ενώ σημείωσε ότι «δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα επαναλειτουργήσει».

 

ΔΑΝΙΑ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
DRONES