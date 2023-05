Εισβολή του FBI στο σπίτι του μακελάρη του Τέξας

Αστυνομία και πράκτορες του FBI έκαναν νωρίς το πρωί της Κυριακής έρευνα στο σπίτι του μακελάρη του εμπορικού κέντρου του Τέξας, ο οποίος ήταν γύρω στα 30 και ζούσε με τους γονείς του, σύμφωνα με δημοσίευμα.

Λίγες ώρες αφότου ένας ένοπλος σκότωσε τουλάχιστον εννέα ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους επτά πριν τον πυροβολήσει και τον σκοτώσει η αστυνομία σε ένα εμπορικό κέντρο στο Άλεν του Τέξας, οι αρχές μπήκαν σε μια κατοικία στο Ντάλας, όπου πολλές πηγές δήλωσαν στο WFAA ότι ο ύποπτος έμενε με τους γονείς του. Πολλοί πράκτορες του FBI και αστυνομικοί του Ντάλας βρίσκονταν μέσα στο σπίτι το βράδυ του Σαββάτου και μιλούσαν με την οικογένεια, η οποία ζήτησε μεταφραστή.

Το Ντάλας βρίσκεται περίπου 30 μίλια νότια των Allen Premium Outlets, όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. Οι γείτονες δήλωσαν ότι ο άνδρας ήταν γύρω στα 30 έτη και ζούσε εκεί από τότε που θυμούνται. Είπαν ότι ήταν πολύ ήσυχος, συχνά φορούσε κάποιου είδους στολή ασφαλείας, αν και δεν τον είχαν δει ποτέ με όπλο. Το γκρι Dodge Charger του ήταν πάντα παρκαρισμένο μπροστά από το σπίτι, είπαν οι γείτονες, αν και ο ίδιος και το αυτοκίνητο απουσίαζαν αξιοσημείωτα τις τελευταίες εβδομάδες.

