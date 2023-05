Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στο Τέξας - Εννέα νεκροί

Λουτρό αίματος σε εκπτωτικό εμπορικό κέντρο στην πόλη Άλεν του Τέξας με τουλάχιστον εννέα νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου του δράστη που έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικού.

Ο ένοπλος περπατούσε στο πεζοδρόμιο και πυροβολούσε αδιακρίτως, είπε αυτόπτης μάρτυρας στο τηλεοπτικό δίκτυο WFAA. Βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πελάτες να απομακρύνονται τρέχοντας από καταστήματα, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί.

Δεκάδες πελάτες και υπάλληλοι απομακρύνθηκαν συνοδεία αστυνομικών προς την έξοδο του εκπτωτικού εμπορικού κέντρου Allen Premium Outlets, το οποίο φιλοξενεί περίπου 120 καταστήματα και βρίσκεται 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ντάλας.

Εννέα τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Δύο εξ αυτών υπέκυψαν στα τραύματά τους, τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και τέσσερις φέρεται να έχουν διαφύγει τον κίνδυνο.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος πιστεύεται ότι έδρασε μόνος, σύμφωνα με όσα είπε σε συνέντευξη Τύπου ο αρχηγός της αστυνομίας στην πόλη Άλεν, Μπράιαν Χάρβι.

