Εισαγγελέας για δυστύχημα στη Βενετία: Δεν προκύπτει σύγκρουση του λεωφορείου με άλλα οχήματα

Σύμφωνα με ό,τι δήλωσε ο εισαγγελέας της Βενετίας το λεωφορείο που χθες βράδυ έπεσε από οδογέφυρα στην περιοχή του Μέστρε δεν προκύπτει να συγκρούστηκε με άλλα οχήματα. Στο τραγικό δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους 21 άνθρωποι και τραυματίσθηκαν 15.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες η πρώτη πρόσκρουση του οχήματος στο κιγκλίδωμα δείχνει να πραγματοποιήθηκε περίπου πενήντα μέτρα πριν από το σημείο της πτώσης. Η εισαγγελία της Βενετίας αποφάσισε την πραγματοποίηση νεκροψίας στο πτώμα του σαραντάχρονου Ιταλού οδηγού του λεωφορείου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα.



Εντοπίσθηκε και το κινητό του τηλέφωνο, τα στοιχεία του οποίου πρόκειται να εξετασθούν από ειδικούς τις αμέσως επόμενες ώρες. Αναμένεται να καταθέσουν και οι επιζώντες του τραγικού δυστυχήματος, αλλά στην φάση αυτή, οι περισσότεροι δεν είναι ακόμη σε θέση να μιλήσουν με τους δικαστικούς.

Σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο το κιγκλίδωμα της οδογέφυρας του Μέστρε, από την οποία έπεσε το τουριστικό λεωφορείο που είχε ως προορισμό κοντινό κάμπινγκ, είναι υπερβολικά χαμηλό, καθώς δεν ξεπερνά σε ύψος το 1,5 μέτρο, αναφερόμενος σε δηλώσεις εμπειρογνωμόνων για το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε 21 ανθρώπους. «Θυμίζει ένα απλό τοιχάκι», δήλωσε ο Μάσιμο Φιορέζε, διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας La Linea, στην οποία ανήκε το λεωφορείο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα όσα διαρρέουν από την εισαγγελική έρευνα που άρχισε σήμερα το πρωί, το τραγικό αυτό δυστύχημα μπορεί να οφείλεται κυρίως σε δυο λόγους: ή να αισθάνθηκε άσχημα ο οδηγός και να έχασε τον έλεγχο του οχήματος ή να του έκλεισε τον δρόμο προπορευόμενο όχημα, προκαλώντας ουσιαστικά την τραγική πτώση.

Τη συμπαράστασή της προς τις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι. «Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια για το σοβαρό ατύχημα που συνέβη στο Mestre. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειες και τους φίλους τους. Είμαι σε στενή επαφή με τον δήμαρχο Luigi Brugnaro και τον υπουργό Matteo Piantedosi», ανέφερε στο Twitter η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del Governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il Sindaco @LuigiBrugnaro e con il Ministro @Piantedosim per seguire le notizie…