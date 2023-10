Βενετία: Η στιγμή που το λεωφορείο πέφτει από τη γέφυρα Μέστρε (vid)

Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή του δυστυχήματος στη Βενετία τη νύχτα, δόθηκε πριν από λίγο στη δημοσιότητα.

Το λεωφορείο διακρίνεται να πέφτει από τη γέφυρα Μέστρε, χωρίς να έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η ιταλική κοινή γνώμη, ενώ η Βενετία έχει βυθιστεί στο πένθος, μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα με 21 νεκρούς.

Κατά την πτώση του λεωφορείου από την οδογέφυρα, από ύψος 30 μέτρων, και την πυρκαγιά που ξέσπασε αμέσως μετά, έχασαν τη ζωή τους και δυο ανήλικα παιδιά. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες τα δυο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους είναι ένα βρέφος λίγων μηνών και ένα 12χρονο κορίτσι.

Μιλώντας νωρίτερα στο γαλλικό πρακτορείο LaPresse ο διευθύνων σύμβουλος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του λεωφορείου La Linea Spa, Μάσιμο Φιορέσε περιέγραψε το βίντεο.

Όπως ανέφερε, «κανείς δεν ξέρει ακόμα τι ακριβώς συνέβη, αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπήρχε μια σταθερή κάμερα στην υπερυψωμένη διάβαση. Από ό,τι έχω δει από τις εικόνες, από τα λίγα που μπορείς να δεις, μπορείς να δεις το λεωφορείο να φτάνει (στο σημείο) με λιγότερα από 50 χλμ. την ώρα, βλέπεις τα φώτα στοπ να ανάβουν, άρα θα είχε φρενάρει. Μετά βλέπεις ότι το όχημα ‘’ακουμπάει’’ στο προστατευτικό κιγκλίδωμα, ανατρέπεται και πέφτει κάτω (από τη γέφυρα)».

«Διευκρινίζω ότι το λεωφορείο δεν πήρε φωτιά, υπήρξαν μόνο μερικές φλόγες. Όντας ηλεκτρικό, αν είχε πιάσει φωτιά θα ήταν μια ακόμη χειρότερη τραγωδία», προσθέτει ο Φιορέσε.

Σημειώνεται ότι σε νοσοκομείο (Ospedale dell'Angelo) έχει δημιουργηθεί ειδικός χώρος υποδοχής των συγγενών των θυμάτων, με ψυχολόγους και διερμηνείς από την Περιφέρεια του Βένετο. Οι συγγενείς βοηθούνται από μια ομάδα ειδικών που αποτελείται από επτά ψυχολόγους και τρεις ψυχιάτρους.

Ο γενικός εισαγγελέας της Βενετίας Μπρούνο Τσέρτσι δήλωσε ότι «προς το παρόν δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε ακριβή ανασύνθεση των γεγονότων» παραπέμποντας για περισσότερες λεπτομέρειες τις επόμενες ώρες.

Στόχος είναι να εξακριβωθεί αν το τραγικό δυστύχημα προήλθε από βλάβη του οχήματος ή ξαφνικό πρόβλημα υγείας του οδηγού, του 40χρονου Αλμπέρτο Ριτζότο.

Ο οδηγός είχε πάρει τουρίστες από το ιστορικό κέντρο και τους μετέφερε πίσω σε κάμπινγκ στην περιοχή Μαργκέρα. Δούλευε επί επτά χρόνια στην επιχείρηση που έχει το πούλμαν. «Ήταν έμπειρος» ανέφεραν σοκαρισμένοι συνάδελφοί του.

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνών, ο οδηγός δεν φαίνεται να προσπάθησε να πατήσει φρένο, όσο το λεωφορείο βρισκόταν πάνω στη γέφυρα.

Bus Mestre, i colleghi dell'autista sotto shock: "Era esperto". Aveva preso servizio 90 minuti prima. Fiorese: "L'autobus era nuovo". Tante le frasi in rete per ricordare Alberto Rizzotto #ANSA https://t.co/jremDT0ZHz

Τη συμπαράστασή της προς τις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι. «Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια για το σοβαρό ατύχημα που συνέβη στο Mestre. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειες και τους φίλους τους. Είμαι σε στενή επαφή με τον δήμαρχο Luigi Brugnaro και τον υπουργό Matteo Piantedosi», ανέφερε στο Twitter η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

