Ημέρα πένθους για τη Βενετία μετά το τραγικό πολύνεκρο τροχαίο - Tα σενάρια (vids)

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η ιταλική κοινή γνώμη, ενώ η Βενετία έχει βυθιστεί στο πένθος, μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα με 21 νεκρούς που σημειώθηκε τη νύχτα.

Πρόκειται για λεωφορείο που έπεσε από γέφυρα στο Μέστρε, στη Βενετία, και έπιασε φωτιά. Το λεωφορείο, το οποίο ήταν υβριδικό (είχε κινητήρες φυσικού αερίου, αλλά και ηλεκτρικούς), τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες.

Αυτή την ώρα, οι πρώτοι συγγενείς των 21 θυμάτων και των 15 τραυματιών αρχίζουν να φτάνουν στο κάμπινγκ της πόλης για να ταυτοποιήσουν τις σορούς των οικείων τους.

Ο γενικός εισαγγελέας της Βενετίας Μπρούνο Τσέρτσι δήλωσε ότι «προς το παρόν δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε ακριβή ανασύνθεση των γεγονότων» παραπέμποντας για περισσότερες λεπτομέρειες τις επόμενες ώρες.

Στόχος είναι να εξακριβωθεί αν το τραγικό δυστύχημα προήλθε από βλάβη του οχήματος ή ξαφνικό πρόβλημα υγείας του οδηγού, του 40χρονου Αλμπέρτο Ριτζότο.

Ο οδηγός είχε πάρει τουρίστες από το ιστορικό κέντρο και τους μετέφερε πίσω σε κάμπινγκ στην περιοχή Μαργκέρα. Δούλευε επί επτά χρόνια στην επιχείρηση που έχει το πούλμαν. «Ήταν έμπειρος» ανέφεραν σοκαρισμένοι συνάδελφοί του.

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνών, ο οδηγός δεν φαίνεται να προσπάθησε να πατήσει φρένο, όσο το λεωφορείο βρισκόταν πάνω στη γέφυρα.

Οι τέσσερις τραυματίες που νοσηλεύονται στην εντατική δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα με την ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai, οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής.

«Από τους 15 τραυματίες έχουν ήδη ταυτοποιηθεί 11: 4 Ουκρανοί, 1 Γερμανός, 1 Γάλλος, 1 Κροάτης, 2 Ισπανοί και 2 Αυστριακοί» ανακοίνωσε η περιφέρεια Βενετίας. Στο λεωφορείο φαίνεται να επέβαιναν συνολικά 39 άνθρωποι.

Accident near Venice. Ten people were killed and at least 40 injured in the northern Italian town of Mestre on Tuesday evening. According to unanimous reports in the Italian media, the bus left an elevated road and crashed onto the railroad tracks running alongside the road. pic.twitter.com/8kVTlOzSGn