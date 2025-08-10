Τουρκία: Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ - Κατέρρευσε κτίριο στο Μπαλίκεσιρ, αισθητός στο ανατολικό Αιγαίο

Σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία στις 19:53 και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτο το επίκεντρο εντοπίζεται κοντά στην πόλη Μπαλίκεσιρ που τουλάχιστον ένα κτίριο κατέρρευσε, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 11 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ιδιαίτερα σε Χίο και Μυτιλήνη, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με το Σεισμολογικό Παρατηρητήριο Καντιλί της Κωνσταντινούπολης, η δόνηση είχε μέγεθος 6,0 και εστιακό βάθος περίπου 7,7 χιλιομέτρων, γεγονός που εξηγεί την ένταση με την οποία έγινε αισθητή. Η AFAD τοποθετεί το εστιακό βάθος στα 10 χλμ.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικαγιά, ανακοίνωσε πως έχουν ξεκινήσει εκτεταμένοι έλεγχοι σε όλες τις πληγείσες περιοχές. «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αρνητική εικόνα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν συνεπειών.

BREAKING: Building collapses in Balıkesir, Turkey following strong earthquake. pic.twitter.com/1vuxiMwlQx — AZ Intel (@AZ_Intel_) August 10, 2025

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες και βίντεο από κατοίκους που βγήκαν στους δρόμους, φοβούμενοι μετασεισμούς, ενώ η σεισμική δόνηση έγινε αντιληπτή και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για τραυματίες, ωστόσο η καταγραφή της κατάστασης συνεχίζεται.

Ο σεισμολόγος Ευθήμης Λέκκας μίλησε στο protothema.gr για τον σεισμό, λέγοντας πως «έγινε αισθητός στη Χίο και στη Μυτιλήνη λόγω της απόστασης, ωστόσο δεν επηρεάζει τον ελληνικό χώρο. Πρόκειται για χώρο γνωστής σεισμικότητας, αλλά όχι σε ρήγματα που μπορεί να επηρεάσουν την Ελλάδα».