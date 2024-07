Σε ψυχολογικό-ιδεολογικό «roller coaster» μετατρέπεται η πολιτική σκηνή της Γαλλίας, καθώς ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός δηλώνει ότι είναι έτοιμος να υποστηρίξει την Ανυπότακτη Γαλλία, μέρος σύμπραξης των κομμάτων της αριστεράς, στην προσπάθειά της να καταργήσει την αμφιλεγόμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του Εμανουέλ Μακρόν.

Μπορεί να μην δέχονται να κάνουν χειραψίες, αλλά εάν συνεργαστούν, τα δύο κόμματα θα μπορούσαν να ακυρώσουν ένα από τα πιο δύσκολα επιτεύγματα του Μακρόν.

🎬 In the newly-formed parliament in France, the youngest member, far-right MP Flavien Termet, was given the task of welcoming the deputies. Most of the deputies did not shake his hand.



