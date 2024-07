Νέο Λαϊκό Μέτωπο: Προτείνει τη Λουσί Καστέτς για το Ματινιόν

Δύο εβδομάδες μετά τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών, ο αριστερός συνασπισμός συμφώνησε την Τρίτη στην υποψήφια που θα προτείνει για το Ματινιόν. Το Νέο Λαϊκό Μέτωπο ανακοίνωσε ότι προτείνει τη Λουσί Καστέτς, ένα μη πολιτικό πρόσωπο, για πρωθυπουργό της Γαλλίας.

Η Λουσί Καστέτς είναι 37 ετών, οικονομολόγος, απόφοιτος της σχολής Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας (ΕΝΑ), διευθύντρια οικονομικών υποθέσεων στον Δήμο του Παρισιού και συμμετέχει ενεργά σε οργανώσεις για την υπεράσπιση του δημόσιου τομέα.

