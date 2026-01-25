Κοντά σε μια συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι φαίνεται να βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Axios.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «είμαστε πολύ κοντά σε μια συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι», δήλωσε η πηγή.

Axios για την πορεία την διαπραγματεύσεων

Οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας και Ουκρανίας στο Αμπού Ντάμπι χαρακτηρίστηκαν «εποικοδομητικές» από Αμερικανούς αξιωματούχους και σηματοδότησαν μια νέα φάση στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, αν ο επόμενος γύρος συνομιλιών –που αναμένεται να πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου– σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο, τότε θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για απευθείας συναντήσεις είτε στη Μόσχα είτε στο Κίεβο.

Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ότι η προσέγγιση που ακολουθείται είναι σταδιακή. «Πιστεύουμε ότι αυτές οι συναντήσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν από μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών. Δεν πιστεύουμε ότι είμαστε μακριά από αυτό. Αν συνεχίσουμε στην τρέχουσα πορεία, θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο», δήλωσε, δείχνοντας συγκρατημένη αλλά σαφή αισιοδοξία.

Ukrainian officials call talks with U.S. and Russia "positive" and "constructive" https://t.co/qQJ8yoWUr2 — Axios (@axios) January 24, 2026

Παράλληλα, Ουκρανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι αναμένεται νέος γύρος συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Κυριακή, 1η Φεβρουαρίου..

Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε μια ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε σχεδόν ταυτόχρονα νέα μαζική επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων. Ο πρόεδρος Ζελένσκι έκανε λόγο για 370 drones και 21 πυραύλους διαφόρων τύπων, τονίζοντας ότι «πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή όσων συμφωνήθηκαν με τον πρόεδρο Τραμπ στο Νταβός σχετικά με την αεροπορική άμυνα».

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Λευκό Οίκο, χρειάστηκαν αρκετοί μήνες έντονων διπλωματικών προσπαθειών για να πειστούν τόσο οι Ρώσοι όσο και οι Ουκρανοί να συμμετάσχουν σε τριμερείς συνομιλίες υπό αμερικανική διαμεσολάβηση.

Καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξε η πρόσφατη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ζελένσκι στο Νταβός, καθώς και η τετράωρη συνάντηση στη Μόσχα ανάμεσα στους απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Το γεγονός ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι συμφώνησαν να στείλουν τις αντιπροσωπείες τους δείχνει ότι πιστεύουν πως έχει σημειωθεί πρόοδος», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Μάλιστα, σύμφωνα με δεύτερη πηγή, κατά την τελευταία ώρα της συνάντησης στη Μόσχα ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να εξέφρασε την επιθυμία του για μια διπλωματική λύση, αποστέλλοντας στο Αμπού Ντάμπι «μια αρκετά σημαντική αντιπροσωπεία».

«Όλα συζητήθηκαν. Καμία πλευρά δεν αποθαρρύνθηκε από τις συζητήσεις. Δεν αφήσαμε κανένα ζήτημα εκτός και δεν χρειάστηκε να πιέσουμε κανέναν. Είδαμε μεγάλο σεβασμό στην αίθουσα, γιατί όλοι αναζητούσαν πραγματικά λύσεις», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.