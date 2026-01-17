Στη δημοσιότητα έδωσε η αμερικανική ομάδα διάσωσης Grey Bull σύντομο βίντεο που δείχνει πώς βοήθησε την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο να διαφύγει από τη χώρα τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το CNN.

Η Ματσάδο εγκατέλειψε τη Βενεζουέλα στις αρχές Δεκεμβρίου, προκειμένου να μπορέσει να μεταβεί στη Νορβηγία και να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, επιβιβάστηκε αρχικά σε σκάφος από τις ακτές της Βενεζουέλας και έπλευσε προς προκαθορισμένο σημείο συνάντησης στην Καραϊβική Θάλασσα. Εκεί την περίμενε δεύτερο σκάφος, στο οποίο επέβαινε ο ιδρυτής της Grey Bull και βετεράνος των ειδικών δυνάμεων, Μπράιαν Στερν, μαζί με την ομάδα του.

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, το 2λεπτο, μονταρισμένο βίντεο που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή καταγράφει τη στιγμή που η Ματσάδο προσεγγίζει και επιβιβάζεται στο δεύτερο σκάφος, μέσα στη νύχτα. Καθώς τα φώτα του πρώτου σκάφους διακρίνονται στο σκοτάδι, ακούγεται ο Στερν να λέει επανειλημμένα: «Αυτοί είναι, αυτοί είναι».

Αφού επιβεβαιώνεται η ταυτότητά της, ο Στερν τη βοηθά να ανέβει στο σκάφος του, αν και το ακριβές στιγμιότυπο της μεταφοράς δεν διακρίνεται καθαρά λόγω του σκοταδιού. «Γεια σου, Μαρία. Με λένε Μπράιαν. Χάρηκα που σε γνώρισα. Σε πήρα», ακούγεται να της λέει. Η ίδια απαντά: «Είμαι τόσο βρεγμένη και κρυώνω».

Στη συνέχεια, το βίντεο δείχνει τη Ματσάδο να φορά σκούρο μπουφάν και καπέλο και να απευθύνεται απευθείας στην κάμερα: «Είμαι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Είμαι ζωντανή. Είμαι ασφαλής και απεριόριστα ευγνώμων στη Grey Bull».



Το υλικό ολοκληρώνεται με φωτογραφίες της Ματσάδο μαζί με τον Στερν και την ομάδα του, ενώ ακούγεται η φωνή του να επιβεβαιώνει την επιτυχία της αποστολής.

Ο Στερν είχε δηλώσει προηγουμένως ότι έφτασαν στη στεριά τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από ένα μακρύ, ψυχρό και ιδιαίτερα τεταμένο ταξίδι. Από εκεί, η Ματσάδο επιβιβάστηκε σε αεροσκάφος με προορισμό τη Νορβηγία, όπου παρέλαβε το βραβείο της.

Η Grey Bull είχε αναφέρει ήδη από τον προηγούμενο μήνα ότι η επιχείρηση διήρκεσε σχεδόν 16 ώρες και πραγματοποιήθηκε κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η οργάνωση δραστηριοποιείται σε αποστολές διάσωσης πολιτών σε πολλές περιοχές του κόσμου και, υπό την ηγεσία του Στερν, έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 800 επιχειρήσεις.

Η Ματσάδο αρνήθηκε νωρίτερα την Παρασκευή να σχολιάσει λεπτομέρειες της επιχείρησης, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας για όσους συμμετείχαν. Το CNN ανέφερε ότι επικοινώνησε με το επιτελείο της για σχόλιο.