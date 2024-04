Εικόνες καταστροφής στην Ταϊβάν μετά τα 7,4 Ρίχτερ: 9 νεκροί, τουλάχιστον 800 τραυματίες και 50 αγνοούμενοι (pics&vids)

Στους εννιά ανήλθε με νεότερο απολογισμό ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ περισσότεροι από 800 είναι οι τραυματίες μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το πρωί την Ταϊβάν και είναι ο ισχυρότερος που πλήττει τη νήσο τα τελευταία τουλάχιστον 25 χρόνια.

Επίσης, 50 άνθρωποι αγνοούνται, οι οποίοι ήταν καθ' οδόν προς ένα εθνικό πάρκο, δήλωσαν οι αρχές.

Σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η δόνηση ήταν 7,5 βαθμών, και σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ταϊβάν ήταν 7,2 Βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ. Οι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια κτιρίων ανέρχονται σε 77.

BREAKING: Multiple buildings collapse after quake hits eastern Taiwan - witnesses pic.twitter.com/VcdavC7abb — BNO News (@BNONews) April 3, 2024

Από τον σεισμό κατέρρευσαν δύο κτίρια στην κομητεία Χουάλιεν, εκδόθηκαν έκτακτα προειδοποιητικά δελτία για τσουνάμι τα οποία στη συνέχεια ήρθησαν. Συνεχείς είναι οι μετασεισμοί, σε ορισμένες περιοχές έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση. Πληροφορίες κάνουν λόγο για εγκλωβισμένους σε κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει, έχουν επίσης ανασταλεί οι πτήσεις στη Νάχα, τη μεγαλύτερη πόλη στην Οκινάουα.

Πλάνα που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα της Ταϊβάν εικονίζουν κτίρια που πήραν επικίνδυνη κλίση, εδικά στην αραιοκατοικημένη κομητεία Χουάλιεν, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

«Δυο κτίρια κατέρρευσαν (...) μπορεί να υπάρχουν παγιδευμένοι», δήλωνε νωρίτερα εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος της Χουάλιεν.

Πηγή: Taiwan’s National Fire Agency via AP

A 7.2 magnitude earthquake rocked Taiwan, the strongest tremor to hit the island in at least 25 years. Local television stations showed footage of some collapsed buildings in the eastern county of Hualien, near the quake's epicenter https://t.co/pYatrZdBdT pic.twitter.com/65Jw5hgqaw — Reuters (@Reuters) April 3, 2024

Ο σεισμός προκάλεσε διακοπές της ηλεκτροδότησης σε τομείς της πρωτεύουσας Ταϊπέι όταν σημειώθηκε, στις 07:58 (τοπική ώρα· 02:58 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 15,5 χλμ., σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις ανατολικές ακτές της Ταϊβάν, σύμφωνα με τη μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της νήσου. Ενώ, κατά την εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος Taipower, τουλάχιστον 87.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα.

Rooftop swimming pool during the Taiwan earthquake pic.twitter.com/3J1QKYULwT — StrictlyChristo 🇺🇦🌻 (@StrictlyChristo) April 3, 2024

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας, μικρά κύματα τσουνάμι, όχι μεγαλύτερα από μερικές δεκάδες εκατοστά, παρατηρήθηκαν στον νότιο νομό Οκινάουα. Οι αρχές υποβάθμισαν τον κίνδυνο για τσουνάμι 3 και πλέον μέτρων και ήραν τη διαταγή εκκένωσης παράκτιων περιοχών. Παράλληλα, η ιαπωνική σεισμολογική υπηρεσία αναθεώρησε προς τα πάνω την εκτίμησή της για τον σεισμό, κάνοντας λόγο για δόνηση 7,7 βαθμών (από 7,5).

Πηγή: AP Photo/Chiang Ying-ying

Πώς αποφεύχθηκε μεγαλύτερη καταστροφή: Οι αυστηροί οικοδομικοί κανονισμοί

Οι Αρχές, οι εταιρείες και ο πληθυσμός στην Ταϊβάν είναι συνηθισμένοι στις φυσικές καταστροφές, καθώς το νησί πλήττεται συχνά από σεισμούς και τυφώνες και διεξάγονται συχνά ασκήσεις ετοιμότητας.

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο οι αυστηροί οικοδομικοί κανονισμοί και η ευρεία ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για φυσικές καταστροφές φαίνεται ότι απέτρεψαν μια μεγάλη καταστροφή για το σεισμόπληκτο νησί, το οποίο βρίσκεται κοντά στη συμβολή δύο τεκτονικών πλακών.

Ο Γου Τσιεν-φου, διευθυντής του Σεισμολογικού Κέντρου της Κεντρικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ταϊπέι, είπε ότι ο σεισμός ήταν ο ισχυρότερος από εκείνον τον 7,6 Ρίχτερ τον Σεπτέμβριο του 1999, που προκάλεσε τον θάνατο περίπου 2.400 ανθρώπων στη φονικότερη φυσική καταστροφή στην ιστορία του νησιού. Ο σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της Τετάρτης σημειώθηκε λίγο πριν τις 8:00 π.μ. τοπική ώρα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) να υπολογίζει το επίκεντρο 18 χιλιόμετρα (11 μίλια) νότια της πόλης Χουαλιέν σε βάθος 34,8 χιλιομέτρων.

Νωρίτερα, η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων είχε εκδώσει έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για τσουνάμι, καλώντας κατοίκους παραθαλάσσιων περιοχών να σπεύσουν σε τοποθεσίες με μεγαλύτερο υψόμετρο.

🚨BREAKING: A landslide caused by a 7.5 magnitude earthquake in Taiwan.pic.twitter.com/SmFRxqmgvw — AJ Huber (@Huberton) April 3, 2024

Ο σεισμός έγινε αισθητός ως τη Σαγκάη της Κίνας, καθώς και -πολύ περισσότερο- σε περιοχές της νότιας Κίνας. Το Πεκίνο, εκφράζοντας την ανησυχία του, προσφέρθηκε να στείλει βοήθεια στην Ταϊπέι.

Ομοίως, ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Φούμιο Κισίντα, δήλωσε μέσω του επίσημου λογαριασμού του στην πλατφόρμα X, ότι λυπήθηκε βαθιά όταν έμαθε για τον σεισμό, προτίθεται να διαθέσει βοήθεια και αναφέρθηκε στην Ταϊβάν ως «γείτονα της Ιαπωνίας στην άλλη πλευρά της θάλασσας».

🚨Terrifying scene on the Taipei Metro during the Taiwan earthquake. #earthquakepic.twitter.com/XUmhVPb7tU — AJ Huber (@Huberton) April 3, 2024

Δεκάδες μετασεισμοί έγιναν αισθητοί στην Ταϊπέι -τουλάχιστον 25- οι πέντε περίπου 5 βαθμών, την πρώτη ώρα μετά τον κύριο σεισμό.

🚨BREAKING: 7.5 magnitude earthquake in Taiwan #earthquake

The shaking was so bad that people commuting to work stopped.pic.twitter.com/jNgUZm9pMl — AJ Huber (@Huberton) April 3, 2024

Κατά την εκτίμηση του διευθυντή του Σεισμολογικού Κέντρου της Ταϊπέι, Γου Τσιεν-φου, πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική δόνηση στη νήσο «εδώ και εικοσιπέντε χρόνια». «Ο σεισμός έγινε κοντά στην ακτή και σε μικρό εστιακό βάθος. Έγινε αισθητός σ’ όλη την Ταϊβάν και σε γειτονικές περιοχές (...) Είναι ο ισχυρότερος εδώ και 25 χρόνια, από τον σεισμό του 1999», είπε ο κ. Γου σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος στην καταστροφή του Σεπτεμβρίου εκείνης της χρονιάς, όταν σεισμός ισχύος 7,6 βαθμών στοίχισε τη ζωή σε κάπου 2.400 ανθρώπους και κατέστρεψε ή προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κάπου 50.000 κτίρια.

Γιατί είναι τόσο συχνοί οι σεισμοί στην Ταϊβάν

Η Ταϊβάν πλήττεται συχνά από σεισμούς, ορισμένοι εκ των οποίων πολύ ισχυροί και λίαν καταστροφικοί. Κι ο λόγος έχει να κάνει με τη γεωγραφική θέση του νησιού.

Η Ταϊβάν βρίσκεται στο δυτικό άκρο της Θάλασσας των Φιλιππίνων στο Δαχτυλίδι ης Φωτιάς του Ειρηνικού, μιας εξαιρετικά ενεργής τεκτονικής περιοχής, όπου καταγράφονται ορισμένοι από τους ισχυρότερους σεισμούς στον πλανήτη. Κοντά στην Ταϊβάν βρίσκονται η ευρασιατική πλάκα και εκείνη της Θάλασσας των Φιλιππίνων, και λόγω της θέσης της σε μια περιοχή με υποτροπικό κλίμα, πλήττεται συχνά και από τυφώνες, πλημμύρες και κατολισθήσεις.

A strong 7.7 magnitude earthquake at the depth of 34.8km is reported on the east central coast of Taiwan near Hualien city. This is the strongest earthquake to impact Taiwan in the 21st century. Taiwan is located on the most active pacific ring of fire fault-line #taiwanquake pic.twitter.com/BE9G1MDCMy — Tamil Nadu Geography (@TNGeography) April 3, 2024

Υπάρχουν 42 ενεργά ρήγματα στην Ταϊβάν, αλλά οι περισσότεροι από τους σεισμούς οφείλονται στη σύγκρουση της ευρασιατικής πλάκας με εκείνη των Φιλιππίνων ανοικτά των ανατολικών ακτών της και προκαλούν μικρές ζημιές. Από την άλλη πλευρά οι μικρότεροι σεισμοί κάτω από το ίδιο το νησί έχουν αποδειχθεί πιο καταστροφικοί. Ο πρώτος καταγεγραμμένος σεισμός στην Ταϊβάν ήταν το 1624, ενώ τον περασμένο αιώνα σημειώθηκαν 91 μεγάλοι σεισμοί στην Ταϊβάν, ο τελευταίος εκ των οποίων στις 21 Σεπτεμβρίου του 1999 προκάλεσε τον θάνατο 2.415 ανθρώπων.

🇹🇼 7.5 Magnitude Earthquake Triggers a Landslide in Taiwan pic.twitter.com/Ztx4hC93vy — Suhr Majesty ™ (@ULTRA_MAJESTY) April 3, 2024

Ως εκ τούτου τα περισσότερα κτίρια στην Ταϊβάν έχουν ανεγερθεί βάσει πολύ αυστηρών κανονισμών αντισεισμικής προστασίας ενώ το δίκτυο των Σιδηροδρόμων Υψηλής Ταχύτητας διαθέτει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που ακινητοποιεί όλους τους συρμούς στις ράγες όταν ανιχνεύει κάποιον ισχυρό σεισμό.