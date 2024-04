Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Ταϊβάν: Επτά νεκροί και 711 τραυματίες - Εικόνες χάους (pics&vids)

Στους επτά ανήλθε με νεότερο απολογισμό ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους και στους 711 οι τραυματίες μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το πρωί την Ταϊβάν. Στους 77 ανέρχονται οι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια κτιρίων.

Από το σεισμό κατέρρευσαν δύο κτίρια στην κομητεία Χουάλιεν, εκδόθηκαν έκτακτα προειδοποιητικά δελτία για τσουνάμι τα οποία στη συνέχεια ήρθησαν. Συνεχείς είναι οι μετασεισμοί, σε ορισμένες περιοχές έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση. Πληροφορίες κάνουν λόγο για εγκλωβισμένους σε κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει, έχουν επίσης ανασταλεί οι πτήσεις στη Νάχα, τη μεγαλύτερη πόλη στην Οκινάουα.

Πλάνα που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα της Ταϊβάν εικονίζουν κτίρια που πήραν επικίνδυνη κλίση, εδικά στην αραιοκατοικημένη κομητεία Χουάλιεν, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

«Δυο κτίρια κατέρρευσαν (...) μπορεί να υπάρχουν παγιδευμένοι», δήλωνε νωρίτερα εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος της Χουάλιεν.

BREAKING: Multiple buildings collapse after quake hits eastern Taiwan - witnesses pic.twitter.com/VcdavC7abb — BNO News (@BNONews) April 3, 2024

Πηγή: Taiwan’s National Fire Agency via AP

A 7.2 magnitude earthquake rocked Taiwan, the strongest tremor to hit the island in at least 25 years. Local television stations showed footage of some collapsed buildings in the eastern county of Hualien, near the quake's epicenter https://t.co/pYatrZdBdT pic.twitter.com/65Jw5hgqaw — Reuters (@Reuters) April 3, 2024

Ο σεισμός προκάλεσε διακοπές της ηλεκτροδότησης σε τομείς της πρωτεύουσας Ταϊπέι όταν σημειώθηκε, στις 07:58 (τοπική ώρα· 02:58 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 15,5 χλμ., σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις ανατολικές ακτές της Ταϊβάν, σύμφωνα με τη μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της νήσου. Ενώ, κατά την εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος Taipower, τουλάχιστον 87.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα.

Rooftop swimming pool during the Taiwan earthquake pic.twitter.com/3J1QKYULwT — StrictlyChristo 🇺🇦🌻 (@StrictlyChristo) April 3, 2024

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας, μικρά κύματα τσουνάμι, όχι μεγαλύτερα από μερικές δεκάδες εκατοστά, παρατηρήθηκαν στον νότιο νομό Οκινάουα. Οι αρχές υποβάθμισαν τον κίνδυνο για τσουνάμι 3 και πλέον μέτρων και ήραν τη διαταγή εκκένωσης παράκτιων περιοχών. Παράλληλα, η ιαπωνική σεισμολογική υπηρεσία αναθεώρησε προς τα πάνω την εκτίμησή της για τον σεισμό, κάνοντας λόγο για δόνηση 7,7 βαθμών (από 7,5).

Πηγή: AP Photo/Chiang Ying-ying

Νωρίτερα, η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων είχε εκδώσει έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για τσουνάμι, καλώντας κατοίκους παραθαλάσσιων περιοχών να σπεύσουν σε τοποθεσίες με μεγαλύτερο υψόμετρο.

🚨BREAKING: A landslide caused by a 7.5 magnitude earthquake in Taiwan.pic.twitter.com/SmFRxqmgvw — AJ Huber (@Huberton) April 3, 2024

Ο σεισμός έγινε αισθητός ως τη Σαγκάη της Κίνας, καθώς και -πολύ περισσότερο- σε περιοχές της νότιας Κίνας. Το Πεκίνο, εκφράζοντας την ανησυχία του, προσφέρθηκε να στείλει βοήθεια στην Ταϊπέι.

Ομοίως, ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Φούμιο Κισίντα, δήλωσε μέσω του επίσημου λογαριασμού του στην πλατφόρμα X, ότι λυπήθηκε βαθιά όταν έμαθε για τον σεισμό, προτίθεται να διαθέσει βοήθεια και αναφέρθηκε στην Ταϊβάν ως «γείτονα της Ιαπωνίας στην άλλη πλευρά της θάλασσας».

🚨Terrifying scene on the Taipei Metro during the Taiwan earthquake. #earthquakepic.twitter.com/XUmhVPb7tU — AJ Huber (@Huberton) April 3, 2024

Δεκάδες μετασεισμοί έγιναν αισθητοί στην Ταϊπέι -τουλάχιστον 25- οι πέντε περίπου 5 βαθμών, την πρώτη ώρα μετά τον κύριο σεισμό.

🚨BREAKING: 7.5 magnitude earthquake in Taiwan #earthquake

The shaking was so bad that people commuting to work stopped.pic.twitter.com/jNgUZm9pMl — AJ Huber (@Huberton) April 3, 2024

Κατά την εκτίμηση του διευθυντή του Σεισμολογικού Κέντρου της Ταϊπέι, Γου Τσιεν-φου, πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική δόνηση στη νήσο «εδώ και εικοσιπέντε χρόνια». «Ο σεισμός έγινε κοντά στην ακτή και σε μικρό εστιακό βάθος. Έγινε αισθητός σ’ όλη την Ταϊβάν και σε γειτονικές περιοχές (...) Είναι ο ισχυρότερος εδώ και 25 χρόνια, από τον σεισμό του 1999», είπε ο κ. Γου σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος στην καταστροφή του Σεπτεμβρίου εκείνης της χρονιάς, όταν σεισμός ισχύος 7,6 βαθμών στοίχισε τη ζωή σε κάπου 2.400 ανθρώπους και κατέστρεψε ή προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κάπου 50.000 κτίρια.