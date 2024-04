Φωτεινές λωρίδες φωτός έχουν καταγραφεί με κάμερα να κινούνται στον ουρανό στη νότια Καλιφόρνια.

Χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπέθεσαν ότι θα μπορούσαν να είναι συντρίμμια από μια εκτόξευση της SpaceX ή μια μονάδα από το κινεζικό διαστημόπλοιο Shenzhou-15, το οποίο επρόκειτο να εισέλθει στην ατμόσφαιρα περίπου την ίδια ώρα.

Mysterious streak of light seen across southern California sky https://t.co/6bQXvz409E