«Εχθροί του Θεού»: Η Τεχεράνη σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους διαδηλωτές

Οι ιρανικές αρχές προειδοποίησαν το Σάββατο για περαιτέρω σκλήρυνση της καταστολής των μεγαλύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων των τελευταίων ετών, με τον γενικό εισαγγελέα της χώρας να χαρακτηρίζει «εχθρούς του Θεού» όσους συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις – κατηγορία που επισύρει τη θανατική ποινή – την ώρα που νοσοκομεία στην Τεχεράνη δηλώνουν ότι αδυνατούν να διαχειριστούν τον αυξανόμενο αριθμό τραυματιών.

Ειδικότερα, οι ιρανικές αρχές άφησαν να εννοηθεί το Σάββατο ότι ενδέχεται να εντείνουν την καταστολή των μεγαλύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων των τελευταίων ετών, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να αποδίδουν τις ταραχές σε «τρομοκράτες» και να δηλώνουν αποφασισμένοι να προστατεύσουν το κυβερνητικό σύστημα.

Νωρίτερα σήμερα, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η περιφρούρηση των επιτευγμάτων της επανάστασης του 1979, αλλά και η ασφάλεια του Ιράν αποτελούν μία «κόκκινη γραμμή» μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν, Mohammad Movahedi Azad, προειδοποίησε ότι όποιος συμμετέχει στις διαδηλώσεις θα θεωρείται «εχθρός του Θεού», κατηγορία που επισύρει τη θανατική ποινή.

Στην ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν αναφέρεται ότι ακόμη και όσοι «βοήθησαν ταραχοποιούς» θα αντιμετωπίσουν την ίδια κατηγορία.

«Οι εισαγγελείς οφείλουν προσεκτικά και χωρίς καθυστέρηση, με την απαγγελία κατηγοριών, να προετοιμάσουν το έδαφος για τη δίκη και την αποφασιστική αντιμετώπιση όσων, προδίδοντας το έθνος και δημιουργώντας ανασφάλεια, επιδιώκουν την ξένη κυριαρχία στη χώρα», αναφέρει η ανακοίνωση. «Οι διαδικασίες πρέπει να διεξαχθούν χωρίς επιείκεια, συμπόνια ή ανοχή».

Μία ημέρα μετά από τη νέα προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης, υπάρχουν νεότερες αναφορές βίαιων συγκρούσεων σε όλο το Ιράν παρά το γεγονός ότι η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθιστά δύσκολη την ακριβή εκτίμηση εξάπλωσης της κοινωνικής αναταραχής.

Καθώς οι διαδηλώσεις στο Ιράν συνεχίζονται και οι αρχές απευθύνουν συντονισμένες προειδοποιήσεις προς τους διαδηλωτές, ένας γιατρός και ένας διασώστης σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία δήλωσαν στο BBC ότι οι δομές τους έχουν κατακλυστεί από τραυματίες.













