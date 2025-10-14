Εγκώμια Τραμπ για Ερντογάν: Είναι σκληρό καρύδι αλλά είναι φίλος μου, όποτε τον χρειάστηκα ήταν εκεί (vid)

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τον ρόλο του στη διαμόρφωση του σχεδίου που μεσολάβησε οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής των παγκόσμιων ηγετών στην Αίγυπτο για την έναρξη του σχεδίου για τη Γάζα, ο κ. Τραμπ περιέγραψε τον Ερντογάν ως «δύσκολο» αλλά «εκπληκτικό»:

«Δεν ξέρω τι είναι. Μου αρέσουν περισσότερο οι σκληροί άνθρωποι από τους μαλακούς και εύκολους. Δεν ξέρω τι στο καλό είναι αυτό. Υποψιάζομαι ότι είναι πρόβλημα προσωπικότητας.

Αλλά αυτός ο κύριος από ένα μέρος που ονομάζεται Τουρκία έχει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο... Είναι σκληρός, αλλά είναι φίλος μου και κάθε φορά που τον χρειάστηκα, ήταν εκεί για μένα», τόνισε ο Τραμπ.