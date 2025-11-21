Η Europol προειδοποιεί

Με μια μεγάλη απειλή έρχεται αντιμέτωπη η ευρωπαϊκή κοινωνία, εξαιτίας των video games και των κινητών τηλεφώνων, όπως περιγράφει η επικεφαλής της Europol, Κάθριν Ντε Μπόλε, προειδοποιώντας ότι εγκληματικά δίκτυα στρατολογούν και «μετατρέπουν παιδιά σε όπλα».

Τα εγκληματικά δίκτυα «εργαλειοποιούν τα παιδιά» για να διαπράξουν βασανιστήρια και δολοφονίες, στρατολογώντας τα μέσω διαδικτυακών βιντεοπαιχνιδιών και έξυπνων κινητών — και οι γονείς συχνά δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει, προειδοποιεί η επικεφαλής της ευρωπαϊκής αστυνομικής υπηρεσίας.

Όπως τονίζει, οι οργανώσεις αυτές συνιστούν πλέον τη μεγαλύτερη ενιαία απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αποσταθεροποιούν κοινωνίες στοχεύοντας στους πιο ευάλωτους, δηλαδή τους ανήλικους.

«Η εργαλειοποίηση των παιδιών από τις εγκληματικές οργανώσεις είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό έδαφος», δήλωσε σε κοινή συνέντευξη στο Politico και τη Welt.

«Τα παιδιά τα χρησιμοποιούν για να βασανίσουν ή να σκοτώσουν. Δεν μιλάμε πια για μικροκλοπές. Μιλάμε για μεγάλα εγκλήματα», τονίζει και αναφέρει πως «χειρότερο περιστατικό» την υπόθεση ενός ανήλικου αγοριού που δέχθηκε εντολή να σκοτώσει τη μικρότερη αδελφή του — εντολή που τελικά εκτελέστηκε.

Η επικεφαλής της Europol, δεν αποκλείει ότι παιδιά και έφηβοι χρησιμοποιούνται ακόμη και από εχθρικά κράτη ως «κατάσκοποι» χωρίς να το θέλουν, για να καταγράφουν επικοινωνίες γύρω από κυβερνητικά κτίρια. Ως επικεφαλής της υπηρεσίας που συντονίζει τις πληροφορίες και υποστηρίζει τις εθνικές αστυνομίες, περιγράφει μια εικόνα αυξανόμενων υβριδικών απειλών και συνεχούς προσαρμογής του οργανωμένου εγκλήματος.

Επίσης, στο πλαίσιο της συνέντευξης, προειδοποιεί για τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης, την έκρηξη της διαδικτυακής απάτης, αλλά και νέες μεθόδους διακίνησης ναρκωτικών - όπως η χρήση ημιβυθισμένων «ναρκο-υποβρυχίων» που ταξιδεύουν από τη Νότια Αμερική στις ακτές του ευρωπαϊκού Βόρειου Ατλαντικού, όπου ταχύπλοα παραλαμβάνουν το φορτίο.

Από το gaming στη χειραγώγηση

Οι εγκληματίες συχνά ξεκινούν τη διαδικασία προσέγγισης παιδιών μπαίνοντας στα διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια τους, τα οποία διαθέτουν λειτουργία συνομιλίας, και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους μιλώντας για φαινομενικά αθώα θέματα, όπως τα κατοικίδια ή η οικογενειακή τους ζωή.

Έπειτα, μεταφέρουν τη συζήτηση σε έναν κλειστό χώρο συνομιλίας όπου αρχίζουν να θίγουν πιο σκοτεινά ζητήματα και πείθουν το παιδί να μοιραστεί προσωπικά στοιχεία, όπως τη διεύθυνσή του. Στο σημείο αυτό μπορούν να δωροδοκήσουν ή να εκβιάσουν το παιδί ώστε να διαπράξει βίαιες πράξεις, συμπεριλαμβανομένων βασανιστηρίων, αυτοτραυματισμών, δολοφονιών ή ακόμη και αυτοκτονίας.

Η Europol έχει καταγράψει 105 περιπτώσεις όπου ανήλικοι συμμετείχαν σε βίαιες πράξεις που έγιναν «κατά παραγγελία», ανάμεσά τους και 10 συμβόλαια θανάτου.