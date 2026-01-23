Εγκαινιάστηκε ο Σταθμός Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς Φαρσάλων παρουσία του Στ. Παπασταύρου

Εγκαινιάστηκε σήμερα ο Σταθμός Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς Φαρσάλων, έργο του ΔΕΣΦΑ Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και αποσκοπεί στην ενίσχυση της λειτουργικής ευελιξίας και της δυναμικότητας του δικτύου.

Σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας όπως περιγράφτηκε, ο νέος Σταθμός Συμπίεσης Αμπελιάς προστίθεται στο σύστημα λίγους μήνες μετά τον Σταθμό Συμπίεσης Κομοτηνής και παρέχει τη δυνατότητα κάλυψης αυξημένων ροών και πιέσεων στο δίκτυο, τόσο από τον νότο προς τον βορρά όσο και αντίστροφα. Όπως επισημάνθηκε, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έργα του Διαχειριστή, ενισχύεται ο Κάθετος Διάδρομος, με την εξαγωγική δυνατότητα της Ελλάδας προς τις βόρειες αγορές να μπορεί να φτάσει έως τα 8,5 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως.

Το έργο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2024-2033 του ΔΕΣΦΑ και, σύμφωνα με την εταιρεία, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 73,94 εκατ. ευρώ και η υλοποίησή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δημόσια δαπάνη ύψους 30,1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ, ο Σταθμός Συμπίεσης βρίσκεται δίπλα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Κέντρου Λειτουργίας και Συντήρησης Κεντρικής Ελλάδας, στην Αμπελιά Φαρσάλων. Διαθέτει λειτουργική ισχύ 20 MW, μέσω δύο μονάδων συμπίεσης των 10 MW και μίας εφεδρικής μονάδας 10 MW, ενώ έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει και αντίστροφη ροή. Όπως αναφέρεται, οι τεχνικές προδιαγραφές του επιτρέπουν μελλοντικά την υποδοχή μειγμάτων υδρογόνου με φυσικό αέριο.

Στην τελετή εγκαινίων παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Μπαρμπούτης και ο δήμαρχος Φαρσάλων Ιορδάνης Εσκιόγλου.

Σε δήλωσή του, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι πρόκειται για έργο «ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή», προσθέτοντας ότι «ενισχύει τη σταθερότητα και την ευελιξία της ενεργειακής πολιτικής και δημιουργεί θέσεις εργασίας. Θωρακίζει τη χώρα μας, φέρνει θέσεις εργασίας για τους ανθρώπους της περιοχής και δείχνει ότι, όταν συνεργαζόμαστε όλοι μαζί, μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα».

Ο υπουργός χαρακτήρισε τον Σταθμό Συμπίεσης Αμπελιάς «έργο πνοής», σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική επένδυση, από τις μεγαλύτερες που έχουν υλοποιηθεί στη Θεσσαλία.

«Είναι ένα έργο πνοής, ένα έργο που τοποθετεί τη Θεσσαλία στο μέλλον. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επένδυση, από τις μεγαλύτερες που έχουν υλοποιηθεί. Ο δήμαρχος, η Περιφέρεια, ο ΔΕΣΦΑ και η κυβέρνηση, όλοι μαζί συνεργαστήκαμε· όπως μάλιστα ακούσαμε, η αφρόκρεμα της ενεργειακής κοινότητας της Ελλάδας συνεργάστηκε για κάτι πολύ σημαντικό»

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο του ΔΕΣΦΑ, ο οποίος «μετατρέπει τη γεωγραφία της Ελλάδας σε πραγματική ενεργειακή ισχύ, επιτρέποντας έτσι στην Ελλάδα να συμβάλλει έμπρακτα στην ευρωπαϊκή προσπάθεια απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

«Ο νέος Σταθμός Συμπίεσης είναι ένα απ’ τα κλειδιά που μετατρέπουν τη χώρα μας σε πύλη τροφοδοσίας με φυσικό αέριο των βορειοανατολικών και, δυνητικά, των κεντρικών περιοχών της ηπείρου μας», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πλέον η χώρα μας «συνιστά έναν σταθερό, ενεργειακό κόμβο μεταξύ Ανατολής και Δύσης και στην αφετηρία του άξονα Βορρά-Νότου».

«Σε αυτό το πλαίσιο των τεκτονικών αλλαγών, όπου ακόμη και παραδοσιακές συμμαχίες, όπως η Ευρω-Ατλαντική, δοκιμάζονται, η ενέργεια αποκτά ακόμη μία σημαντική λειτουργία: μετατρέπεται σε αναγκαίο σημείο σύγκλισης, έναν πραγματικό κοινό τόπο μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μία γέφυρα που ενώνει τον Ατλαντικό, ανοίγει δρόμους διακρατικής συνεργασίας, αρτηρίες αμοιβαίας προόδου και ευημερίας, με την Ελλάδα στο επίκεντρο», κατέληξε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ, Πασχάλης Μπουχώρης, δήλωσε ότι η επένδυση εντάσσεται, όπως είπε, στην εθνική στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, δήλωσε ότι ο Σταθμός Συμπίεσης Αμπελιάς, σε συνδυασμό με τον Σταθμό Συμπίεσης Κομοτηνής, συγκροτεί, σύμφωνα με την ίδια, ένα σύγχρονο πλέγμα υποδομών που ενισχύει την ανθεκτικότητα και την επιχειρησιακή ευελιξία του ελληνικού ενεργειακού συστήματος.