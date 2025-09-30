Δύο βασικές διαφορές υπήρξαν μεταξύ του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα που παρουσιάστηκε στις αραβικές και ισλαμικές χώρες και αυτού που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την πρώην ανώτερη σύμβουλο της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, Λόρα Μπλούμενφελντ.

Όπως ανέφερε η Μπλούμενφελντ, μιλώντας στο SkyNews, υπήρξαν αλλαγές στο σχέδιο από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η πραγματικότητα είναι ότι υπήρξαν τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής. Ο Νετανιάχου είχε την τελευταία λέξη με τον Πρόεδρο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο πριν από την ανακοίνωση του σχεδίου, και υπάρχουν ορισμένες βασικές διαφορές μεταξύ αυτού που συμφώνησαν ο αραβικός και ο ισλαμικός κόσμος και αυτού που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Τραμπ», είπε χαρακτηριστικά.

Οι αλλαγές αυτές αφορούσαν το πώς και πότε θα αποσυρθεί ο ισραηλινός στρατός, καθώς και το ζήτημα του παλαιστινιακού κράτους.

Πρωθυπουργός Κατάρ: Απαιτούνται διευκρινίσεις

Το βράδυ της Δευτέρας, ενώ ο Τραμπ παρουσίαζε το σχέδιό του στον κόσμο, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, και ο επικεφαλής της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών, Χασάν Ρασάντ, το παρουσίαζαν σε αξιωματούχους της Χαμάς στην Ντόχα, σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος.

Και οι δύο προέτρεψαν τη Χαμάς να το αποδεχθεί. Ο αλ-Θάνι συμβούλευσε τους ηγέτες της Χαμάς ότι αυτή ήταν η καλύτερη συμφωνία που μπορούσε να εξασφαλίσει γι’ αυτούς και δεν πρόκειται να βελτιωθεί πολύ περισσότερο, είπε η πηγή.

Ο αλ-Θάνι τόνισε επίσης ότι, με βάση τις συνομιλίες του με τον Τραμπ, ήταν βέβαιος πως ο Αμερικανός πρόεδρος είχε σοβαρή δέσμευση για τον τερματισμό του πολέμου. Είπε ότι αυτό αποτελούσε αρκετά ισχυρή εγγύηση για τη Χαμάς.

Ο αλ-Θάνι και ο Ρασάντ συναντήθηκαν ξανά με ανώτερα στελέχη της Χαμάς στη Ντόχα την Τρίτη, αυτή τη φορά μαζί με τον επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών, Ιμπραήμ Καλίν.

Πριν από τη συνάντηση, ο αλ-Θάνι δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι ελπίζει «όλοι να εξετάσουν το σχέδιο με εποικοδομητικό τρόπο και να αρπάξουν την ευκαιρία να τελειώσει ο πόλεμος».

«Εμείς και η Αίγυπτος εξηγήσαμε στη Χαμάς κατά τη χθεσινή συνάντηση ότι ο κύριος στόχος μας είναι να σταματήσει ο πόλεμος. Το σχέδιο Τραμπ επιτυγχάνει τον βασικό στόχο του τερματισμού του πολέμου, αν και ορισμένα ζητήματα χρειάζονται διευκρίνιση και διαπραγμάτευση», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός του Κατάρ.