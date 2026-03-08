Η γερμανική φρεγάτα FGS Nordrhein-Westfalen έφτασε στο λιμάνι της Λεμεσού.

Εντάσσεται σε έναν αυξανόμενο αριθμό διεθνών στρατιωτικών μέσων που έχουν αναπτυχθεί στην Κύπρο μετά από μια επίθεση με drone με στόχο τη βρετανική βάση που βρίσκεται στο Ακρωτήρι.

Η Γαλλία έχει ήδη αναπτύξει τη φρεγάτα FS Languedoc, ενώ η Ιταλία και η Ισπανία έχουν δηλώσει ότι θα στείλουν τις φρεγάτες ITS Federico Martinengo και Cristóbal Colón.

Η Ελλάδα έχει επίσης στείλει μαχητικά αεροσκάφη F-16 και δύο φρεγάτες στο νησί, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αναπτύξει ελικόπτερα και ετοιμάζεται να στείλει το αντιτορπιλικό HMS Dragon στην περιοχή.