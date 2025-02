Συνάντηση Μακρόν - Τραμπ

Παρά το γεγονός ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει αρκετά διαφορετική προσέγγιση σε πληθώρα θεμάτων από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται ότι η συνάντηση που πραγματοποίησαν τη Δευτέρα (24/02) στην Ουάσινγκτον βρήκε κοινά σημεία που ενδεχομένως να εξελιχθούν σημαντικά για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Μια συμφωνία «ανακωχής» στην Ουκρανία εντός των προσεχών εβδομάδων έκρινε τη Δευτέρα ότι θα μπορούσε να συναφθεί ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ακριβώς τρία χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη χώρα αυτή όταν εισέβαλαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Ειδικότερα, ο Μακρόν εισηγήθηκε στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο ότι: «Το σχήμα θα έπρεπε να είναι το ακόλουθο: διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία κι ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ουκρανία», εξαίροντας επίσης την αναγγελία του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα περί πιθανής προσεχούς συνάντησής του με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον.

«Χρειάζεται καταρχήν ανακωχή. Θεωρώ πως θα μπορούσε να συμφωνηθεί τις προσεχείς εβδομάδες», είπε ο Μακρόν, ο οποίος εκφράστηκε στα αγγλικά και ο οποίος τις τελευταίες ημέρες έχει συζητήσει για τον πόλεμο με σχεδόν όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Εάν δεν τηρηθεί, αυτή θα είναι η καλύτερη απόδειξη πως η Ρωσία δεν είναι σοβαρή», υποστήριξε ο Εμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Αμερικανό ομόλογό του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, που ήταν αφιερωμένη κατά κύριο λόγο στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ταυτόχρονα, ο Γάλλος πρόεδρος παρότρυνε τις ΗΠΑ να φανούν αλληλέγγυες προς την Ευρώπη σε περίπτωση τερματισμού των μαχών στην Ουκρανία. Διαβεβαίωσε πως στις επαφές που διεξήγαγε με 30 Ευρωπαίους ηγέτες και συμμάχους, πολλοί από τους συνομιλητές του δήλωσαν ανοικτοί σε ειρηνευτική συμφωνία.

«Αν δεχόμασταν επίθεση, ας φανταστούμε για μια στιγμή πως η Ρωσία θα παραβιάσει αυτή τη συμφωνία. Τι θα γίνει; Έχουμε ανάγκη αυτό το μήνυμα αλληλεγγύης από τις ΗΠΑ», επέμεινε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Παρά τις πελώριες διαστάσεις απόψεων, που παραμένουν, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε «πεπεισμένος πως υπάρχει δρόμος» με τον Ντόναλντ Τραμπ για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε τη Δευτέρα (25/02) πως ελπίζει ότι «έπεισε» τον Αμερικανό ομόλογό του πως δεν είναι «δυνατόν η Ουάσιγκτον να εξαπολύσει ταυτόχρονα εμπορικό πόλεμο εναντίον τόσο της Κίνας όσο και της Ευρώπης», με αφορμή τις απειλές για την επιβολή τελωνειακών δασμών που επισείει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν μπορείτε να διεξάγετε εμπορικό πόλεμο εναντίον της Κίνας και της Ευρώπης ταυτόχρονα», είπε ο Μακρόν στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. «Ελπίζω πως τον έπεισα για το ζήτημα αυτό», πρόσθεσε αναφερόμενος στον Ρεπουμπλικάνο.

«Δεν είναι σωστή ιστορία». Με αυτή την τοποθέτηση ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ διέψευσε το δημοσίευμα ελληνικής εφημερίδας που είχε υποστηρίξει την Κυριακή ότι η νέα κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να κλείσει την βάση στην Αλεξανδρούπολη που εξυπηρετεί τα αμερικανικά στρατεύματα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα από δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε να μην γνωρίζει το θέμα και γύρισε το κεφάλι του προς τον υπουργό Άμυνας που απάντησε ότι η συγκεκριμένη ιστορία δεν ευσταθεί.

