Η διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της Δανίας, της κυριαρχίας της και του απαραβίαστου των συνόρων της έχει βαρύνουσα σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος της ΕΕ, απαντώντας στις πρόσφατες διπλωματικές εξελίξεις στις ΗΠΑ που αφορούν τη Γροιλανδία.

Όπως αναμεταδίδει το πρακτορείο Anadolu, μιλώντας στη μεσημβρινή ενημέρωση Τύπου στις Βρυξέλλες, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανουάρ Ελ Ανούνι απέφυγε να σχολιάσει άμεσα τις αποφάσεις των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ωστόσο τη διαχρονική θέση της ΕΕ επί του ζητήματος.

Σημειώνεται ότι, η δήλωση έγινε μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την Κυριακή, για τον διορισμό ειδικού απεσταλμένου στο αυτόνομο έδαφος.

«Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να σχολιάσω εδώ τις αποφάσεις των ΗΠΑ, αλλά αυτό που μπορώ να πω σχετικά με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το εξής, και πρόκειται για τη μακροχρόνια θέση μας επί του θέματος: Η διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας του Βασιλείου της Δανίας, της κυριαρχίας του και του απαραβίαστου των συνόρων του είναι ουσιώδης για την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Ελ Ανούνι.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η Δανία ανακοίνωσε ότι θα καλέσει για εξηγήσεις τον Κένεθ Α. Χάουερι, πρέσβη των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη, μετά τον διορισμό από τον Τραμπ του κυβερνήτη της αμερικανικής πολιτείας της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, ως ειδικού απεσταλμένου της Ουάσιγκτον στη Γροιλανδία, μετέδωσε το DR News.

Με τη σειρά του, ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν χαρακτήρισε την αμερικανική κίνηση «απολύτως απαράδεκτη», διευκρινίζοντας ότι η απόφαση για την κλήση του Αμερικανού πρέσβη ελήφθη σε συνεννόηση με τις αρχές της Γροιλανδίας.

Ο υπουργός τόνισε ότι η Δανία ζητά πλήρη εξήγηση για τους λόγους που η Ουάσιγκτον προχώρησε στον διορισμό ειδικού απεσταλμένου για τη Γροιλανδία, τη στιγμή που διαθέτει ήδη πρέσβη στη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι, η Γροιλανδία, πρώην αποικία της Δανίας, απέκτησε καθεστώς αυτοδιοίκησης το 1979 και παραμένει έδαφος του δανικού βασιλείου. Το 2009, δημοψήφισμα ενέκρινε τον Νόμο Αυτοδιοίκησης, ο οποίος παραχώρησε στη Γροιλανδία μεγαλύτερη αυτονομία, με τη Δανία να διατηρεί τον έλεγχο της εξωτερικής πολιτικής, της άμυνας και της ασφάλειας.