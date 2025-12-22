Νέα ένταση ΗΠΑ - Δανίας μετά τον διορισμό απεσταλμένου του Τραμπ για τη Γροιλανδία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ όρισε την Κυριακή τον κυβερνήτη της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, ως ειδικό απεσταλμένο του στη Γροιλανδία, προκαλώντας νέο κύμα επικρίσεων από τη Δανία και τη Γροιλανδία σχετικά με το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον για το πλούσιο σε ορυκτούς πόρους νησί.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Τραμπ έχει ταχθεί υπέρ της προσάρτησης της Γροιλανδίας, ενός αυτόνομου εδάφους της Δανίας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενος τη στρατηγική της σημασία και τον ορυκτό της πλούτο. Ο Λάντρι, που ανέλαβε καθήκοντα κυβερνήτη τον Ιανουάριο του 2024, έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στην ιδέα.

«Δεν μπορείς να προσαρτήσεις μια άλλη χώρα. Ούτε καν με το επιχείρημα της διεθνούς ασφάλειας», ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν και ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν.

«Η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς και οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να αναλάβουν τον έλεγχό της», επεσήμανε.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Ο Τζεφ κατανοεί πόσο ζωτικής σημασίας είναι η Γροιλανδία για την εθνική μας ασφάλεια και θα προωθήσει δυναμικά τα συμφέροντα της χώρας μας για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την επιβίωση των συμμάχων μας — και, πράγματι, ολόκληρου του κόσμου».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Ο Λάντρι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ευχαρίστησε τον Τραμπ, γράφοντας: «Είναι τιμή μου να υπηρετήσω … σε αυτή την εθελοντική θέση για να γίνει η Γροιλανδία μέρος των ΗΠΑ. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει τη θέση μου ως κυβερνήτη της Λουιζιάνα!».

Thank you @realDonaldTrump! It’s an honor to serve you in this volunteer position to make Greenland a part of the U.S. This in no way affects my position as Governor of Louisiana! — Governor Jeff Landry (@LAGovJeffLandry) December 22, 2025

Η Γροιλανδία, πρώην αποικία της Δανίας με πληθυσμό περίπου 57.000 κατοίκων, έχει το δικαίωμα να κηρύξει την ανεξαρτησία της βάσει συμφωνίας του 2009, ωστόσο παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από την αλιεία και τις δανικές επιδοτήσεις.

Η στρατηγική αξία της Γροιλανδίας

Η στρατηγική της θέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική την καθιστά κομβικό σημείο για το αμερικανικό σύστημα αντιβαλλιστικής άμυνας, ενώ ο ορυκτός της πλούτος έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον των ΗΠΑ να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις κινεζικές εξαγωγές.

Ο Νίλσεν σχολίασε στο Facebook: «Ξυπνήσαμε ξανά με μια νέα ανακοίνωση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Μπορεί να ακούγεται σπουδαίο, αλλά δεν αλλάζει τίποτα για εμάς. Εμείς αποφασίζουμε για το μέλλον μας».

Κλιμάκωση των διπλωματικών εντάσεων

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα καλέσει τον πρέσβη των ΗΠΑ, Κένεθ Χάουερι, ο οποίος κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Γροιλανδία είχε δεσμευτεί για «αμοιβαίο σεβασμό».

«Ξαφνικά, εμφανίζεται ένας ειδικός εκπρόσωπος του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος, σύμφωνα με όσα δηλώνει ο ίδιος, έχει αναλάβει να “πάρει τη Γροιλανδία”. Αυτό είναι, φυσικά, απολύτως απαράδεκτο», δήλωσε ο Ράσμουσεν στο TV2.

Η Δανία επιδιώκει τον τελευταίο χρόνο να αποκαταστήσει τις τεταμένες σχέσεις της με τη Γροιλανδία, ενώ παράλληλα προσπαθεί να εκτονώσει τις εντάσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, επενδύοντας στην άμυνα της Αρκτικής για να απαντήσει στις αμερικανικές επικρίσεις περί ανεπαρκούς ασφάλειας.

«Είναι μια δύσκολη κατάσταση στην οποία μας φέρνουν σύμμαχοι ζωής», έγραψε η πρωθυπουργός Φρεντέρικσεν σε ανάρτησή της στο Instagram.

Ο Μίκελ Βέντμπι Ράσμουσεν, καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, δήλωσε στο Reuters: «Αυτός ο διορισμός δείχνει ότι όλα τα χρήματα που έχει επενδύσει η Δανία στη Γροιλανδία, στην άμυνα της Αρκτικής, καθώς και όλες οι φιλικές κινήσεις προς τους Αμερικανούς, δεν είχαν απολύτως κανένα αποτέλεσμα».