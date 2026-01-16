Προτάσεις για την αναθεώρηση του συστήματος προσχώρησης στην ΕΕ, το οποίο χρησιμοποιείται από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου επεξεργάζονται οι Βρυξέλλες, με το νέο μοντέλο να θεωρείται ότι θα μπορούσε να επιταχύνει την ένταξη της Ουκρανίας σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι Financial Times, το σχέδιο αναμόρφωσης που συζητείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν και είναι προκαταρκτικό, ήδη προκαλεί ανησυχία στις πρωτεύουσες της ΕΕ.

Η Ουκρανία, η οποία έγινε επίσημα υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ αμέσως μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, θεωρεί την ένταξή της ως θεμελιώδες στοιχείο του μεταπολεμικού μέλλοντός της και ως οριστική δήλωση της φιλοδυτικής της στάσης.

Μια αναφορά στην ένταξη του Κιέβου στην ΕΕ το 2027 περιλαμβάνεται στα σχέδια ενός ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων υπό διαπραγμάτευση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι αξιωματούχοι της ΕΕ εκτιμούν ότι η χώρα μπορεί να χρειαστεί μια δεκαετία μεταρρυθμίσεων για να πληροί τα αυστηρά κριτήρια ένταξης της ΕΕ.

Το προκαταρκτικό σχέδιο που συζητείται θα επιτρέψει στην Ουκρανία να ενταχθεί στην Ένωση, αλλά με πολύ λιγότερη εξουσία λήψης αποφάσεων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, η Ουκρανία δεν θα έχει αρχικά κανονικά δικαιώματα ψήφου στις Συνόδους Κορυφής των ηγετών και στις υπουργικές συναντήσεις.

Σύμφωνα με τις προτάσεις που βρίσκονται ακόμη σε φάση επεξεργασίας, το Κίεβο θα αποκτήσει σταδιακή πρόσβαση σε τμήματα της ενιαίας αγοράς της Ένωσης, στις γεωργικές επιδοτήσεις και στη χρηματοδότηση της εσωτερικής ανάπτυξης, αφού εκπληρώσει τους στόχους που έχουν τεθεί για την ένταξή του.

Αυτό θα άλλαζε δραστικά τους κανόνες προσχώρησης που συμφωνήθηκαν το 1993, οι οποίοι απαιτούν από τις χώρες να πληρούν ένα μεγάλο αριθμό κανονισμών της ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής και να εισέρχονται στην Ένωση μόνο όταν έχουν εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις.

Ωστόσο, διπλωμάτες από κράτη μέλη της ΕΕ και άλλες υποψήφιες χώρες που έχουν συμμετάσχει σε ανεπίσημες συζητήσεις με την Επιτροπή σχετικά με την πρόταση εξέφρασαν τη βαθιά τους ανησυχία. Ορισμένοι φοβούνται ότι θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη μελλοντική σταθερότητα της Ένωσης, θα υποβαθμίσει την αξία της ιδιότητας του μέλους και θα αναστατώσει άλλες υποψήφιες χώρες.