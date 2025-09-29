ΕΕ: Σε ισχύ εκ νέου οι κυρώσεις κατά του Ιράν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι επανέφερε τις κυρώσεις κατά του Ιράν, ακολουθώντας την απόφαση που έλαβε και ο ΟΗΕ.

«Σήμερα, η ΕΕ επανέφερε τις κυρώσεις κατά του Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη μη συμμόρφωσή του με τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Η πόρτα για διπλωματικές διαπραγματεύσεις παραμένει ανοιχτή», ανέφερε η προεδρία της ΕΕ σε δήλωσή της.

Η ΕΕ ανέφερε ότι οι κυρώσεις περιλαμβάνουν το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν και άλλων ιρανικών τραπεζών, καθώς και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις για ορισμένους Ιρανούς αξιωματούχους.

Η ΕΕ απαγόρευσε επίσης την αγορά και μεταφορά αργού πετρελαίου από το Ιράν, καθώς και την πώληση ή προμήθεια χρυσού και ορισμένου ναυτικού εξοπλισμού.

Την Κυριακή, τα Ηνωμένα Έθνη επανέφεραν το εμπάργκο όπλων και άλλες κυρώσεις κατά του Ιράν λόγω του πυρηνικού του προγράμματος, μετά από μια διαδικασία που ξεκίνησε από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις και για την οποία η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα απαντήσει με σκληρά μέτρα.

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία ξεκίνησαν την επανέκδοση των κυρώσεων κατά του Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με την κατηγορία ότι παραβίασε τη συμφωνία του 2015 που αποσκοπούσε να το εμποδίσει να αναπτύξει πυρηνική βόμβα. Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.