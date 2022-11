EE: Προχωρά στο πακέτο στήριξης της Ουκρανίας ύψους 18 δισ. ευρώ

Να προχωρήσουν με το χρηματοδοτικό πακέτο στήριξης της Ουκρανίας ύψους 18 δισεκατομμυρίων ευρώ, με ευνοϊκά δάνεια για το 2023.συμφώνησαν οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ.

Αυτό δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα οικονομίας, Βλάντις Ντομπρόβσκις, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, λίγο μετά τη λήξη του Συμβουλίου Ecofin στις Βρυξέλλες.

Ο Β. Ντομπρόβσκις ανέφερε ότι αύριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τη σχετική πρότασή της για το χρηματοδοτικό πακέτο στήριξης της Ουκρανίας που θα φτάνει έως και 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ το μήνα, ή συνολικά 18 δισεκατομμύρια ευρώ. «Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, πριν από το τέλος του έτους. Είναι κάτι που πρέπει να αποφασιστεί γρήγορα, διότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας είναι επείγουσες», τόνισε ο Β. Ντομπρόβσκις. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση για το 2022, ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται η εκταμίευση 2,5 δισεκ. ευρώ στο Κίεβο, μέχρι το τέλος αυτού του μήνα, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

