Η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Πέμπτη θα αποτελέσει κρίσιμη δοκιμασία για το κατά πόσο το μπλοκ μπορεί να παραμείνει ενωμένο ή αν ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να το διχάσει.

Μια σύγκρουση υψηλού ρίσκου μεταξύ ευρωπαϊκών κυβερνήσεων σχετικά με τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία έχουν παγώσει μετά την εισβολή του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία, για τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της χώρας, αποκαλύπτει βαθύτερες διαιρέσεις στην Ευρώπη ως προς το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η νέα παγκόσμια τάξη και οι πρωτοφανείς πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Politico, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλείται να επιτύχει δύο στόχους: να παρουσιάσει απτά αποτελέσματα, ιδίως στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, και ταυτόχρονα να υπερασπιστεί την ευρωπαϊκή συνοχή απέναντι σε μια Ουάσιγκτον που επιχειρεί να επηρεάσει την ευρωπαϊκή πολιτική.

Όλο και περισσότεροι ηγέτες - από τον Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας έως τον Αντρέι Μπάμπις της Τσεχίας - απορρίπτουν τη μέχρι σήμερα γραμμή των Βρυξελλών.

Η ΕΕ θα υποστεί «σοβαρή ζημιά για χρόνια» αν αποτύχει να συμφωνήσει στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ότι αυτό θα δείξει πως η Ευρώπη αδυνατεί να σταθεί ενωμένη σε μια κρίσιμη ιστορική στιγμή.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πιέζουν ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να απορρίψουν το σχέδιο αξιοποίησης 210 δισ. ευρώ από παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, σύμφωνα με τέσσερις Ευρωπαίους αξιωματούχους. Τον Οκτώβριο, οι ηγέτες της ΕΕ δεν κατέληξαν σε συμφωνία λόγω της αντίθεσης του Βελγίου, ωστόσο πλέον καθίσταται σαφές ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι Βρυξέλλες, αλλά και η Ουάσιγκτον.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει χρηματοδοτικό κενό 71,7 δισ. ευρώ για το επόμενο έτος. Χωρίς άμεση ρευστότητα, θα αναγκαστεί να περικόψει δαπάνες, με επιπτώσεις στο ηθικό και την αμυντική της ικανότητα.

Η αποτυχία συμφωνίας θα ήταν καταστροφική για το κύρος της ΕΕ διεθνώς, προειδοποιούν αξιωματούχοι, τόσο απέναντι στις ΗΠΑ όσο και απέναντι στη Ρωσία. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ, «οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου».

Καθώς οι διαπραγματεύσεις παραμένουν στάσιμες, οι ηγέτες καλούνται πλέον να βρουν λύση οι ίδιοι στη Σύνοδο Κορυφής, σε μια στιγμή που θα καθορίσει το μέλλον της ευρωπαϊκής ενότητας και τη στήριξη προς την Ουκρανία.