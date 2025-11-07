ΕΕ: Οι εισβολές drones στον εναέριο χώρο μας αποτελούν μέρος του υβριδικού πολέμου κατά της Ευρώπης

Μέρος του υβριδικού πολέμου κατά της Ευρώπης αποτελούν οι εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της ΕΕ, όπως δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα άμυνας, Τομάς Ρενιέ.

«Όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες του κλεισίματος των αεροδρομίων στο Βέλγιο και των πρόσφατων εισβολών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Σουηδία. Υποστηρίζουμε πλήρως το Βέλγιο, τη Σουηδία και όλα τα κράτη μέλη που επηρεάζονται. Τώρα, η απόδοση της προέλευσης αυτών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των κρατών μελών μας», δήλωσε ο Τ. Ρενιέ, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «αυτό που είναι σαφές είναι ότι, όπως δήλωσε και η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν, πρόκειται για έναν υβριδικό πόλεμο και η Ευρώπη διατρέχει κίνδυνο». Ο Τ. Ρενιέ, εξήγησε ότι ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, στον οδικό χάρτη για την «Αμυντική Ετοιμότητα 2030» που παρουσίασε η Επιτροπή τον περασμένο μήνα, υπογραμμίζεται η σημασία και η κορυφαία προτεραιότητα που αποδίδεται στην Πρωτοβουλία για το Τείχος κατά των Drones.

«Η απάντηση σε αυτές τις απειλές πρέπει να είναι ενωμένη, ευρωπαϊκή, με μια προσέγγιση 360 μοιρών για την προστασία όλων των κρατών μελών μας», τόνισε ο ίδιος εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι τα επόμενα βήματα είναι αρκετά σαφή στον οδικό χάρτη: το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους θα ξεκινήσει η ανάπτυξη του Τείχους κατά των Drones, με τη φιλοδοξία ότι «το τέταρτο τρίμηνο του 2026, θα είναι λειτουργικό».