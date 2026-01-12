ΕΕ: Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν - Για ένδειξη αδυναμίας του καθεστώτος, μιλά ο Μερτς

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να προτείνει νέες κυρώσεις κατά του Ιράν λόγω της καταστολής των διαδηλώσεων, με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, να μιλά για «βίαιη καταστολή» από το καθεστώς της Τεχεράνης.

«Η ΕΕ έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή σαρωτικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν - σε αυτούς που ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δραστηριότητες εξάπλωσης των πυρηνικών και την υποστήριξη από πλευράς Τεχεράνης στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία», είπε η κ. Κάλας στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, η οποία δημοσίευσε τις δηλώσεις της χθες Κυριακή.

«Είμαι προετοιμασμένη να προτείνω επιπρόσθετες κυρώσεις σε αντίδραση στη βάρβαρη καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γερμανικού Πρακτορείου, αρχικά αναμένεται να προταθούν τιμωρητικά μέτρα σε βάρος όσων ευθύνονται για τη βία εναντίον διαδηλωτών, συμπεριλαμβανομένων υπουργών. Στις κυρώσεις μπορεί να συμπεριληφθούν ταξιδιωτικοί περιορισμοί και η δέσμευση τυχόν πόρων τους στη δικαιοδοσία της ΕΕ.

Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της Κομισιόν και ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ, οι Ιρανοί διακινδυνεύουν τα πάντα για να ακουστεί η φωνή τους και το καθεστώς έχει μακρύ και βαρύ ιστορικό συντριβής των διαδηλώσεων, με τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας να αντιδρούν βάρβαρα για ακόμη μια φορά.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι οι Βρυξέλλες «παρακολουθούν την κατάσταση», ενώ η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, έγραψε σε ανάρτησή της στο X ότι «η Ευρώπη πρέπει να κατανοήσει το καθήκον της και να δράσει».

Μερτς: Αυτή η βία δεν είναι ένδειξη ισχύος αλλά ένδειξη αδυναμίας

Ο Γερμανός καγκελάριος «καταδίκασε με σθεναρό τρόπο» τη βία που ασκείται από τους Ιρανούς ηγέτες σε βάρος του λαού της χώρας, κάνοντας λόγο για «ένδειξη αδυναμίας», στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σε επίσκεψη στο Αχμενταμπάντ, στη βόρεια Ινδία.

«Καλώ τους Ιρανούς ηγέτες να προστατεύσουν τον λαό τους αντί να τον απειλούν… Αυτή η βία δεν είναι ένδειξη ισχύος αλλά ένδειξη αδυναμίας. Πρέπει να σταματήσει αμέσως», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς που πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Ινδία.

Από την πλευρά της η Κίνα κάλεσε σήμερα όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στις διαδηλώσεις που γίνονται στο Ιράν να εργαστούν για να επιστρέψει η ηρεμία και δηλώνει ότι αντιτίθεται σε κάθε ξένη ανάμιξη στις ιρανικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης.

«Ήμασταν ανέκαθεν αντίθετοι σε κάθε ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών», δήλωσε η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, ερωτηθείσα σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων για τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι ο αμερικανικός στρατός μελετά «πολύ δυνατές επιλογές» για το Ιράν.

«Η Κίνα ελπίζει ότι η κυβέρνηση και ο λαός του Ιράν θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τις σημερινές δυσκολίες και να διατηρήσουν τη σταθερότητα της χώρας», δήλωσε η ίδια, καλώντας «όλες τις πλευρές να εργαστούν πιο σκληρά για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή».